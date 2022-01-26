劫獄IS成員投降 庫爾德為首軍事同盟稱已完全掌控

激進聖戰團體伊斯蘭國在敘利亞東北部劫獄，戰鬥進入第6天。庫爾德族領導的軍事同盟敘利亞民主力量26日表示，所有恐怖分子投降，已完全掌控格韋蘭監獄。

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獨立新聞媒體“中東之眼”（Middle East Eye）報導，敘利亞民主力量（SDF）發言人夏米（Farhad Shami）推文稱：“‘民族追擊行動’（Peoples’ Hammer Operation）以我方完全掌控格韋蘭監獄（Ghwayran prison）告終。”

伊斯蘭國（IS）戰士20日以兩部裝滿炸藥的車輛衝撞哈塞克巿（Hasakah）該監獄，引發戰鬥，連日激戰據報造成數百人死亡，為IS的哈里發國近3年前在敘利亞境內遭到擊潰以來最大規模攻擊行動。

據悉，格韋蘭監獄關押約3500名疑似IS成員。SDF於2018年底、2019年初在美軍支援下清除IS殘餘勢力時俘虜這些人。

敘利亞民主力量媒體中心26日稍早指出：“被迫投降的恐怖分子已經增至約1000人。”

報導指出，敘利亞民主力量持續在敘利亞東北部哈塞克省、代爾祖爾省（Deir Ezzor），以及北部拉卡省（Raqqa）展開大規模肅清IS殘餘的行動。

不過，被押為人質、數以百計的未成年人截至目前命運未卜。

於2018至2019年IS遭到擊潰之際被捕的約700名兒童也遭關押格韋蘭監獄。他們據報在這場戰鬥中被IS分子押為人質。敘利亞民主力量在聲明中沒有揭露他們是否安全。

總部設在敘利亞東北部的新聞和研究機構羅賈瓦資訊中心（Rojava Information Center）研究員摩爾（Clara Moore）告訴中東之眼：“過去幾天監獄內情況不明，我們只知道裡頭約有650名未成年人，有傳聞也有照片證實他們當中有人受傷，也可能死亡。”

住在距離監獄不遠處的哈塞克省薩利希耶縣（Salihiye）居民蘇萊曼（Aziz Suleiman）表示，未成年人被押為人肉盾牌的情況尚未解除。

他說：“那群兒童的處境還是跟之前一樣，不過有在談判放人。兒童在一小撮伊斯蘭國戰士手上，我覺得有可能接下來數個小時內也將獲釋。因為那些人只能向安全部隊投降，別無其他選擇餘地。”