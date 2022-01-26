白宮: 哈里斯無計畫在洪都拉斯會見賴清德

洪都拉斯新總統希奧瑪拉·卡斯特羅1月27號周四就職，美國副總統哈里斯將率團代表拜登總統前往參加。洪都拉斯為台灣邦交國，台灣副總統賴清德亦率團參加就職典禮。

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據美國之音報道，哈里斯副總統是否將與賴清德會面，一位資深官員回應，副總統沒有計畫在訪洪都拉斯期間與台灣副總統會面。

卡斯特羅在2021年11月大選中勝出，成為該國首位女總統。她在競選中曾表示，如果當選將轉而承認北京，終止與台灣的正式邦交關係。

台灣目前有14個邦交國。卡斯特羅當選之後，她的助手諾埃(Hugo Noe)說，將考慮美國態度，以及對洪都拉斯跟美國雙邊關係的影響之後，再做決定。

美國副總統辦公室聲明說，哈里斯副總統去年12月10號與卡斯特羅通過電話，商討促進美國與洪都拉斯之間的經濟成長、對抗腐敗，以及解決移民的根本問題。

美國國務院負責西半球事務的助理國務卿布萊恩·尼科爾斯(Brian Nichols)曾表示，不論誰當選，美國都希望洪都拉斯與台灣保持外交關係。

台灣副總統賴清德1月25號抵達洛杉磯，美國在台協會(AIT)主席莫健(James Moriaty)登機迎接，預計停留24小時，26號前往洪都拉斯，台灣駐美代表蕭美琴將陪同前往。