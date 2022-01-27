朝鮮又發疑似導彈刺激各方神經 美國譴責

韓國軍方今天報告，朝鮮當天上午8時許在鹹鏡南道鹹興一帶向東部海域發射2枚疑似近程彈道導彈的飛行器。這是朝鮮年初以來第6次射彈，也是25日發射疑似巡航導彈的2枚導彈後時隔兩天再次進行武力示威。聯參表示，目前軍方密切關注相關動向，保持戒備態勢。軍方正在分析該飛行器的射程和射高等參數。 美國今天對朝鮮一連串發射表示譴責。

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據韓聯社消息說，朝鮮今天向東部海域發射疑近程導彈的飛行器。朝鮮先後於5日和11日從慈江道一帶向半島東部海域各發射了1枚自稱為“高超音速導彈”的彈道導彈，14日在火車上發射2枚有朝版“伊斯坎德爾”之稱的“KN-23”，17日在平壤順安機場發射2枚被稱為朝版“陸軍戰術導彈”（ATACMS）的“KN-24”。

該報道稱，新年伊始朝鮮接連射彈，美國已提出了單獨實施對朝制裁。但朝鮮暗示重啟核試驗或發射洲際彈道導彈（ICBM），持續進行武力示威。

據路透社今天報道，朝鮮向其東海岸附近海域發射了疑似兩枚彈道導彈，這是本月朝鮮進行的第六輪導彈試射。美國對此表示譴責。

據分析人士稱，這一系列試驗使本月成為有史以來朝鮮發射導彈次數最多的月份之一，年初朝鮮便搞了一次令人眼花繚亂的新型實用武器展示。

報道引述韓國聯合參謀本部消息稱，偵測到當地時間上午8點(2300GMT)左右從朝鮮東海岸鹹興市附近發射了兩枚疑似彈道導彈。發射物飛行約190公里，高度達到20公里。

根據首爾梨花女子大學國際事務教授Leif-Eric Easley說，“(金正恩)政權正在發展令人印象深刻的多樣化進攻性武器，儘管其資源有限且經濟面臨嚴重挑戰。” Leif-Eric Easley認為，某些試射是為了發展新的能力，特別是躲避導彈防禦系統的能力，而其它發射則是為了展示朝鮮已部署的導彈力量已經準備充分而且用途廣泛。首爾梨花女子大學國際事務教授Leif-Eric Easley還說，“一些觀察人士認為，金氏政權頻繁發射導彈是為了引起人們的注意，朝鮮在其認為的與韓國的軍備競賽中正努力奔跑。”

在周二聯合國裁軍會議上講話時，朝鮮常駐聯合國日內瓦辦事處代表韓泰松(Han Tae Song)指責美國舉行數百次“聯合軍事演習”、將高科技攻擊性軍事設備運進韓國，並把戰略核武器運進該地區。朝鮮指控，“(這)嚴重威脅朝鮮的安全。”

美國國務院發言人譴責朝鮮發射導彈違反了聯合國安理會的多項決議，對鄰國和國際社會構成威脅。這位發言人說，美國仍致力於通過外交途徑，並呼籲朝鮮進行對話。和最近的其他測試一樣，美國的印太司令部表示，這次發射破壞穩定，但沒有對美國領土、人員及盟友構成直接威脅。

日本內閣官房長官松野博一在新聞發布會上表示，朝鮮最近在核和導彈技術方面的“顯著發展”不容忽視。

路透社說，韓國總統府在一份聲明中表示，韓國國家安全委員會召開了緊急會議，並在會上表示，朝鮮的導彈發射“非常令人遺憾”，違背了該地區和平與穩定的呼籲。