日英就英國首相約翰遜2月訪日展開協調

自東京方面消息，日英兩國政府已為準備英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月中旬訪問日本，並與日本首相岸田文雄舉行首腦峰會的方向，展開了最後協調。約翰遜預計計畫將於2月15至16日對日本進行為期兩天的訪問。英日首腦將強化兩國關係和在印太地區的合作進行商議。預計二人還將為推動日英早日締結《互惠准入協定》(RAA)而加速談判。相關人士在1月29日透露了該消息。

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據共同社報導，日英兩國的新冠病毒奧密克戎毒株疫情沒有平息，約翰遜因在防疫管制期間參加聚會爭議而出現了要求其辭職的意見。根據疫情和英國政局，日程也可能出現變更。

報導指，若會談得以實現，日英首腦將考慮到中國，對在東海和南海憑藉力量單方面改變現狀的嘗試表示反對；還將就推進“自由開放的印度-太平洋”構想達成一致。預計岸田文雄會對英國派遣最尖端航母等加強參與印太地區的態度表示歡迎。英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航母打擊群去年在向印太地區部署時曾到訪日本。

報導提及，英日兩國希望締結的《互惠准入協定》旨在簡化因聯合訓練而在對方國家逗留之際的攜帶武器入境手續等。日本和英國去年10月為此啟動談判。日本在本月與澳大利亞簽署《互惠准入協定》，把英國視作第二個簽約國。

據日本外務省介紹，約翰遜若實現訪日，將是其2019年出任首相後的首次。兩國首腦上一次面對面會談是去年11月在英國召開第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）首腦級會議之際舉行的。

英國政府去年正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），想必約翰遜將尋求就這一事宜獲得日方的進一步支持。預計約翰遜和岸田文雄還將討論烏克蘭危機。