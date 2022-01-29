日韓再就歷史遺留問題申遺發生外交爭執

自首爾方面消息，韓國外交部1月28日以發言人名義發表聲明表示，日本政府不顧韓方多次警告，依舊決定為二戰時期強征韓國勞工的現場——佐渡金山申請列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，韓方對此深表遺憾，並嚴正敦促日方停止該舉措。日本外交大臣林芳正當晚則在外務省透露稱，已向韓方傳達了拒絕的意向。

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日本首相岸田文雄星期五在首相官邸向媒體講話宣布，決定今年為佐渡金山申遺，提前開始研討是成功實現申遺的捷徑。據韓聯社報導，韓國外交部隨後回應指，日本尚未落實在之前入遺的端島（軍艦島）設置緬懷韓籍強征勞工信息中心的承諾，去年7月世界遺產委員會已就此深表遺憾。韓方強調，日本應首先切實兌現承諾。日本端島等明治工業革命遺址2015年入遺，當時日本向國際社會承諾成立信息中心就強征事實廣而告之。

據共同社周六報導，日外相林芳正28日晚，針對韓方發表聲明要求停止推薦“佐渡島的金山”申報世界文化遺產，透露稱已向韓方傳達了拒絕的意向。林芳正就申遺指出，與相關國家展開磋商受到鼓勵。他稱：“希望與韓國誠實對話，冷靜並認真地進行討論”。

據了解，佐渡金山位於新潟縣佐渡市，在二戰時期出產銅、鐵、鋅等戰爭所需物資，曾是朝鮮勞工被強迫勞動的地方。去年12月，日本文化廳文化審議會敲定佐渡金山作為申請入遺對象，韓國外交部發言人就此表示憤慨，並敦促日方立刻撤銷該決定。

共同社說，為了合作應對中國和朝鮮的軍事威脅，美國存在對日韓關係惡化的擔憂。林芳正說明稱正在與美國圍繞申遺溝通看法。值得一提的是，日韓雙方就歷史遺留問題近年來爭議不斷，在韓國中左翼執政和日本中右翼執政的情況下由為易見。

日前，韓國總統文在寅夫婦向各國大使贈送農曆新年的春節賀禮，盒子上繪有日韓主權爭議島嶼竹島（韓國稱獨島）的圖案。對此，日本駐韓大使館拒收禮盒並退還。日本為此還向韓方提出強烈抗議，再次傳達了日本政府關於該島主權的立場。