朝鮮又試射疑似彈道導彈 消息稱平壤還要續發

朝鮮又發彈道導彈試射 引街人駐足觀看電視新聞。 法新社2022年1月30日照片

朝鮮今天向其東海岸附近海域發射了至少一枚疑似彈道導彈，這將是這個擁有核武器的國家本月進行的第七次試射。朝鮮最近的發射活動包括周四的兩枚短程彈道導彈及其彈頭試驗，以及周二對遠程巡航導彈系統的最新試驗。分析說，儘管有嚴格的制裁和聯合國安理會決議禁止該國進行彈道導彈試驗，但朝鮮仍在擴大和發展新的能力。

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據路透社今天報道稱，朝鮮本月第七次試射，發射了疑似彈道導彈。據韓國聯合參謀本部報告說，朝鮮從慈江道向其東海岸海域發射了一枚導彈，據信是一枚彈道導彈。

而據日本政府稱，朝鮮發射的“可能是一枚彈道導彈”。日本內閣官房長官稱，朝鮮導彈未落入日本專屬經濟區，並稱朝鮮的系列導彈發射違反了聯合國決議。

如果得到證實，這可能使1月成為朝鮮導彈計畫紀錄最忙的一個月，分析師說，儘管有嚴格的制裁和聯合國安理會決議禁止該國進行彈道導彈試驗，但朝鮮仍在擴大和發展新的能力。

朝鮮最近的發射活動包括周四的兩枚短程彈道導彈及其彈頭試驗，以及周二對遠程巡航導彈系統的最新試驗。朝鮮為這些發射辯護，稱其為自衛的主權權利，並說它們不針對任何特定國家，但指責美國和韓國有“敵對政策”。

關於朝鮮今天發射疑似彈道導彈，韓聯社引述韓國軍方消息說，朝鮮於30日當天上午7時52分許從慈江道一帶朝東部海域發射了一枚中程彈道導彈。射程約800公里，射高約2000千米。

韓美情報部門正對導彈相關具體參數做精確分析。

這是朝鮮開年以來第7次進行武力示威，也是自2017年11月試射“火星-15”型洲際導彈（ICBM）級導彈以來，首次發射射程超過近程導彈的彈道導彈。朝鮮本月20日曾表示，考慮取消暫停核試驗和洲際彈道導彈試射計畫。

韓國政府認為朝鮮今天或試射“高超音速滑翔飛行器”，日本政府也表示“有可能是中程級以上彈道導彈”。此前，朝鮮先後於本月5日和11日從慈江道一帶向半島東部海域各發射了1枚自稱為“高超音速導彈”的彈道導彈。

聯參表示，聯參議長元仁哲在朝鮮試射導彈後同韓美聯合司令部司令兼駐韓美軍司令保羅·拉卡梅拉通電話，共享相關情報，確認韓美聯防態勢。聯參表示，軍方密切監視相關動向並維持應對態勢，對可能出現的追加發射做好準備。