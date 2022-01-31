日本首相岸田文雄用簡繁體兩種版本向華僑華人祝賀春節

在壬寅虎年春節就要到來之際，日本內閣總理大臣岸田文雄日本時間1月28日夜，在首相官邸網頁發表了面向在日華人、華僑等的春節賀詞，向在日華人、華僑和全球華僑華人賀新春拜新年，致以節日的問候，但是這次春節祝詞，用簡繁體兩種文字登出，隻字未提日中關係，看不出有向中國發出的信息，顯然有涵蓋台灣華僑華人等在內的意味。

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岸田總理在春節賀詞中指出：

謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春的問候。

自新冠疫情蔓延以來，國際社會攜手合作應對這一難題。日本也通過向各國提供疫苗等致力於為國際社會做出貢獻。當日本身處困境時，為我們伸出溫暖援手的恩情，我們一直銘記在心。因此我們也希望在世界面臨困難時提供力所能及的幫助。今後，日本仍將與國際社會緊密合作。我也將為克服新冠疫情、開拓新時代傾注全力。

衷心祝福大家春來萬木榮，虎年今勝昔。

春節快樂。Happy Lunar New Year!

自從2008年時任首相的福田康夫響應由世界十幾個國家的華文媒體組成的“海外華文傳媒協會”（CIMA）開展的邀請各國首腦向全球華人賀新年、共迎新春的活動，向華人華僑祝賀春節以來，共有8位日本首相15次向華僑、華人祝賀春節，前14次幾乎都言及日中關係等，明顯是面向大陸發出的信息，而這次在首相官邸網頁登出的賀詞，隻字未提日中關係和中國，明顯顧及了台灣方面，而中心內容只談疫情，極力淡化祝賀色彩，也顧及了現在日本人的感情。

雖然日文原文是同一原文，但是在簡繁體的翻譯上略有不同。