緬甸發生軍事政變1周年 美英加再制裁軍政府官員和相關實體

2022年2月1日，緬甸軍方發動政變一周年之際，美國、英國與加拿大1月31日宣布對緬甸軍政府司法官員實施聯合制裁。美方還對涉軍火買賣的兩個緬甸實體與相關人員實施制裁。此外，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）就緬甸軍事政變發生一周年發表聲明強調，他支持緬甸人民，與他們站在一起，並希望緬甸重返一個包容、民主的社會。

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美英加澳新等9國和歐盟外交與安全政策高級代表星期一，就緬甸軍事政變發生1周年發表了聯合聲明。聲明稱：“在政變周年之際，我們緬懷那些在過去一年中喪生的人，包括婦女、兒童、人道主義人員、人權捍衛者和和平抗議者。我們強烈譴責軍政權在全國範圍內侵犯和踐踏人權的行為，包括針對羅興亞人和其他少數民族和宗教的行為。我們對有關酷刑、性暴力和基於性別的暴力的可靠報告表示嚴重關切。”

聲明表示：“我們對政變後又有40多萬人逃離家園表示嚴重關切。我們還對全國各地不斷加深的人道主義危機表示嚴重關切，並敦促軍事政權為弱勢人群提供快速、全面和不受阻礙的人道主義援助，包括為他們接種新冠疫苗。我們對大量人員被任意拘留以及國務資政昂山素季和其他被拘留的政治人物被判刑表示嚴重關切。”

聲明稱：“我們呼籲國際社會所有成員支持促進緬甸人民正義的努力；追究侵犯和踐踏人權者的責任；停止向軍方及其代表出售和轉讓武器、物資、雙重用途設備和技術援助；繼續支持緬甸人民滿足緊急人道主義需求。我們強調，我們支持東盟‘五點共識’和東盟特使為支持和平解決緬甸人民的利益而做出的努力。我們呼籲軍政權有意義地參與東盟為追求全面和緊急執行‘五點共識’所做的努力，這包括確保東盟特使能夠接觸到緬甸所有各方，包括支持民主的團體。我們也歡迎聯合國秘書長緬甸問題特使的工作，並敦促軍事政權與她進行建設性的接觸。”

據路透社報導，美英加等西方國家早前已對緬甸軍政府領導人敏昂萊等人實施了制裁，此次則針對起訴昂山素季的軍政府司法官員予以制裁。據美國財政部介紹，周一總共對7人與兩個實體實施制裁，包括軍政府總檢察長席達烏（Thida Oo，音譯）；並指席達烏辦公室對昂山素季羅織政治動機的罪名指控。

美方實施制裁的對象還包括被指為緬甸軍政府從海外購買武器的一家軍火採購機構、物流公司和相關人士。緬甸軍方去年2月1日對民選政府發動政變，國務資政昂山素季與她所屬的“全國民主聯盟”（NLD）多名領袖均遭突襲且拘禁至今。76歲的昂山素季正面臨來自軍政府的一系列刑事和貪腐指控。

聯合國秘書長古特雷斯30日在通過發言人發表的一份聲明中，描述了由於暴力加劇、侵犯人權、貧困加劇以及軍政府對人道主義狀況惡化漠不關心而導致的多重危機。聲明說：“緬甸所有人的多重脆弱性及其區域影響需要緊急應對”。古特雷斯強調，向有需要的人提供人道主義援助的准入“對於聯合國和合作夥伴繼續在當地提供服務至關重要。武裝部隊和所有利益攸關方必須尊重人權和基本自由。緬甸人民需要看到具體成果。”

此外，聯合國緬甸問題獨立調查機制負責人庫姆吉恩（Nicholas Koumjian）31日發表聲明介紹稱，該機制將繼續密切關注事態發展，以收集危害人類罪或戰爭罪等侵犯人權行為的證據。