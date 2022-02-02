斯里蘭卡緊急向印度借錢買石油 再加欠債壓力

處於嚴重經濟危機中的斯里蘭卡，今天從印度獲得5億美元的貸款，以資助其緊急購買石油產品，國內沒有燃料發電的危機似乎獲得了暫時的緩和。斯里蘭卡正在與印度商談另一筆10億美元貸款，同時還希望從中國增加借貸。

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據法新社今天引述斯里蘭卡官員們說，經過兩周與印度的談判，斯里蘭卡將於周三簽署一份5億美元貸款的正式協議。這是在最近印度9.15億美元的外彙援助基礎上的又一借款舉措。

據一位印度外交官說，"這5億美元是為了使斯里蘭卡能夠從印度供應商那裡購買石油產品，" 該外交官說，關於另一個10億美元信貸額度的談判也正在進行中，以資助斯里蘭卡從印度進口急需的食品和藥品。

這個擁有約2200萬人口的島嶼國家斯里蘭卡正在進行電力限制配給，該國還缺乏食品和燃料。火力發電站不再能夠提供照明用電，輸電網絡也被打亂。一個規模巨大的燃煤電廠頻繁發生故障，加劇了斷電。該國居民已經在努力尋找廚用煤氣和石蠟。

2019年復活節遭伊斯蘭激進恐怖襲擊，以及一年後的新冠病毒疫情，對斯里蘭卡的經濟產生了災難性的影響，該國的旅遊業遭嚴重打擊，而旅遊業是斯里蘭卡外彙主要來源。此後，斯里蘭卡政府不得不實施嚴厲的限制措施，以控制其外彙儲備，特別是關閉某些外交使團，同時最重要的是，禁止大量進口。

據法新社說，但這些措施也減少了某些經濟活動，導致了嚴重的短缺。食品商店被迫對大米和牛奶等也實施配給。食品通脹率在1月份創下了25%的新高。

斯里蘭卡曾指望旅遊業的復蘇來提高其外彙收入，但高度傳染性的Omicron冠狀病毒變體使這些希望破滅，當局現在預計今年的外國度假者僅有100多萬人。

自總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩於2019年上台以來，該國的外彙儲備已從75億美元驟降至去年12月底的31億美元，這一數額僅能維持兩個月的進口外彙付費。

國際評級機構已經下調了斯里蘭卡的信用評級，因為擔心其350億美元的外債會被拖欠，其中約10%是欠中國的。該報道稱，斯里蘭卡正在向北京尋求更多的貸款，以幫助其償還中國的債務。