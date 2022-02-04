北京冬奧：台灣選手黃郁婷穿中國隊服引發的一場熱議

參加2022北京冬奧會的台灣競速滑冰選手黃郁婷穿着中國隊服進行練習的影片在社交媒體上引發一場有關“運動與國籍”的熱烈爭議。

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黃郁婷後來已經將影片從個人社交媒體頁面上移除，並表示中國隊服是一位曾同在德國訓練的中國隊好友所贈送的禮物，並無其他含義。

黃郁婷：“運動歸運動”

黃郁婷在個人臉書上回應說，“運動歸運動，在運動界里，我們沒有國籍之分，大家在賽場下都是很要好的朋友！我也不想要模糊焦點。”

她還說，“你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！”

台灣體育署：提醒，不會處罰

對黃郁婷在練習影片中穿着中國隊服引發的爭議，台灣體育署副署長林哲宏表示，已經特別提醒選手要有這方面的敏感度，需特別注意。

林哲宏表示，黃郁婷與該名中國選手是在德國訓練時認識的好朋友，通常選手訓練結束離開前都會互相交換禮物，“所以她這次去北京練習時穿了這件服裝。”

林哲宏說，黃郁婷已經為此表達歉意，比賽將按計畫進行，體育署不會對她出賽有任何的處置，不過他已經特別提醒選手，在社交媒體上的發言，這方面的敏感度要有，要特別注意。

台灣教育部長潘文忠也致電包括黃郁婷在內的幾位台灣冬奧選手，轉達總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的關心與打氣。

黃郁婷也在臉書發文表達感謝，“我會謹守本心，不忘初衷。”