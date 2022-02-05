安理會討論懲罰朝鮮接連試射導彈吵翻 一如既往呈現分歧

在朝鮮議題上聯合國安理會仍有很大分歧。針對朝鮮1月份的一連串導彈試射，北京阻止了美國在聯合國對平壤實施新的制裁的努力。而安理會成員國和日本的外交官對今年1月初以來的九次彈道導彈發射表示關切，美國呼籲在周五召開緊急會議。在不到一個月的時間裡，這是在聯合國的第三次會議。

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據本台在紐約的記者Carrie Nooten報道稱，在安理會會議之前，中國大使譴責了針對朝鮮的對抗、譴責和制裁的惡性循環。1月，中國曾阻止對朝鮮人的個別制裁。對中國大使張軍來說，下一步的行動應該由華盛頓來做。“切都已經在美國的手中了。他說："如果美國想看到事情得到疏通，他們應該表現出更大的誠意和靈活性。”

中國大使在安理會關於朝鮮問題的會議前的這一罕見聲明中辯解說，“在美國前總統特朗普對朝鮮採取的政策行動後，我們看到了朝鮮暫停了核試驗，我們看到了朝鮮暫停洲際彈道導彈發射。” 據中國大使說，“相反，最近幾個月，我們目睹了對抗、譴責和制裁的惡性循環。” 張軍說對此表示遺憾。中國1月份在聯合國阻止了按照華盛頓提議的措施模式對朝鮮人進行個別制裁。

張軍說，華盛頓應該向朝鮮提供更具吸引力的行動。但美國和安理會其他七個成員國並不打算在其發射導彈的記錄和這麼多違反決議的行為之後對朝鮮給予 "獎賞"。華盛頓向其14個成員國提出了一份譴責朝鮮最新導彈試驗的議案。

但是安理會不可能獲得一份聯合聲明：因為加蓬、加納、肯尼亞、墨西哥和印度加入了中國和俄羅斯的行列，而且這些國家通常都會維護平壤。

美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德警告說，安全理事會仍然缺乏團結。據她批評說，安理會繼續沉默的代價太高了。她說：“這將鼓勵朝鮮進一步藐視國際社會。” 她還惱怒地說，“在朝鮮人民挨餓的情況下花數百萬美元進行軍事試驗，表明朝鮮沒有為人民考慮。”

據法新社說，據外交人士透露，美國起草聯合國安全理事會聯合聲明，準備譴責朝鮮接連試射飛彈，但中、俄不願響應。中國和俄羅斯等國家拒絕簽署。

中國和俄羅斯一向在聯合國安理會擋下有關朝鮮的措施，去年還提出議案，要基於人道理由放寬對朝鮮的制裁，但因得不到足夠支持而未進入表決程序。

星期五當地時間稍晚這場有關朝鮮的會議是一個月內的第3場。上次會議是在上月20日舉行，當時阿爾巴尼亞、巴西、英國、法國、愛爾蘭、挪威、阿拉伯聯合大公國、美國等8個安理會成員國加上日本，聯合發布聲明譴責朝鮮試射彈道導彈。另外7個安理會成員國則拒絕簽署這項聲明，包括中國、加彭、迦納、印度、肯亞、墨西哥和俄羅斯。

前述美國等8國加上日本，今天再度由美國帶頭髮布新的聲明，呼籲朝鮮「停止破壞穩定的行動，並恢復對話」。聲明還提到：「我們持續呼籲朝鮮民主主義人民共和國正面回應美國和其他國家的提議，在不設前提的條件下會晤。」聲明也向其他安理會成員國喊話，稱「安理會持續緘默的代價太高」，「這會讓北韓膽大妄為，更加蔑視國際社會，習以為常地觸犯安理會決議，進一步破壞區域穩定，並持續威脅國際和平安全」。