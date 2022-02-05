根據日本官方所做的題為《世界經濟潮流》報告，告知日本所處經濟環境，指出日本經濟深度依賴中國的進口，對從中國進口依賴度較高的種類佔整體的逾2成。報告認為“如果進口來源依賴特定國家的傾向增強，那麼應對供應危機等風險將更加困難。做好準備很重要。” 並指出有必要強化具有脆弱性的供應鏈。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社報道稱，日本政府報告指出逾2成進口商品依賴中國。

根據日本內閣府3日發布的《世界經濟潮流》報告，2019年的共約5000個種類中，來自中國的進口按金額計算佔5成以上的有1133個種類，達到23%。服裝、遊戲機和口罩等家庭用品外，手機和電腦的佔比也很高。

美國的該項數據為590個種類，德國為250個，日本比較突出。報告分析稱，如果來自中國的進口遲滯，那麼消費者平時購買的成品容易受到影響。

此外，不僅限於中國，金屬等工業原材料也有從特定國家的進口佔比過半的種類。報告指出“這是若主要進口來源國發生某種危機，原材料供應就容易受到制約的構造”，擔憂對生產活動的影響。

據共同社說，對於新冠疫情蔓延初期發生的口罩極其短缺、以及導致汽車製造商不得不減產的半導體不足等供應鏈相關問題，來自經濟安全角度的關注也在高漲，各國正在加緊應對。