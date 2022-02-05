為談判緩頰：美國恢復對伊朗的制裁豁免

美國總統拜登的政府周五恢復對伊朗的制裁豁免，允許開展國際核合作項目，美國和伊朗就恢復2015年國際核協議的間接談判進入最後階段。自4月以來，美國和伊朗在維也納舉行了八輪間接會談，旨在恢復協議，解除對伊朗制裁，以換取其限制發展核計畫。第九輪會談展開的時間目前尚未正式宣布，但對下周展開會談的預期升溫。

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據路透社報道稱，美國恢復對伊朗的制裁豁免。相關的豁免允許俄羅斯、中國和歐洲公司執行防止核擴散工作，實際使得伊朗的核設施更難被用來發展核武。美國前總統特朗普退出伊核協議，並於2019年和2020年取消這些豁免。

間接會談的目的在於讓美國重返協議，並讓伊朗重新遵守協議。

美國國務院已經向國會提交一份由國務卿布林肯簽署的報告，解釋恢復豁免將有助於在維也納舉行、有關重返伊核協議的會談。該協議的正式名稱為伊朗核協議《聯合全面行動計畫》(JCPOA)。路透社說根據所看到的報告副本，“這些活動的豁免旨在促進討論，將有助於完成一項關於共同恢復全面實施JCPOA的協議，並為伊朗恢復履行JCPOA的承諾奠定基礎。”

該報道說，自4月以來，美國和伊朗在維也納舉行了八輪間接會談，旨在恢復協議，解除對伊朗制裁，以換取其限制發展核計畫。