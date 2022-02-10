北京奧運：韓國外交部呼籲“外國領事館尊重駐在國國民情緒”

韓國外交部發言人崔泳杉2月10日在例行記者會上表示，外國使領館在對當地媒體報道和政客言論公開表態時應尊重駐在國國情和國民情緒，慎重行事。

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中韓兩國之間的爭論與分歧從奧運會開幕式第一天開始就始終沒有停止，韓國國內譴責奧運會開幕式朝鮮族人身穿韓服屬於文化掠奪，包括韓國總統參選人李在明（Lee Jae-myung）在內的一些政客都就此事件批評中國。之後兩名韓國選手在短道速滑被裁判判定犯規，導致中國選手入選，引發韓國方面向國際滑冰總會提出書面抗議，不過，該抗議遭到駁回。引發韓國輿論的嘩然。韓國《中央日報》報道說，從社群網站反應可以看出韓國年輕人的仇中情緒不斷升溫，在網上怒罵中國相關選手的名字，還有辱罵中國的用語也登上韓國地區推特的熱門關鍵字。紐約時報報道說，一些韓國粉絲在社交媒體上表達了對中國的憤怒。一封要求韓國政府直接抗議判罰的請願書被遞交到了韓國總統府青瓦台的官方網站，截至周三，請願書已獲得了超過1.6萬份簽名。

對此，中國駐韓使館兩度作出回應，中方表示，韓國體育代表團和部分媒體質疑北京冬奧會短道速滑比賽存在“不公正判罰”。這本是技術性問題，應由專業權威機構予以評判。但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化了兩國國民間的感情，引起中國網民的反擊。中方對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。

此外，中方還就“韓服爭議”闡明立場，稱這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的。

韓國國內有輿論認為中國駐韓大使館作為外交使節，公開批評韓國國內輿論和政界人士言論的行為是過度應對和越權。也有評論認為，中方的表現或喚起中國政治僵硬的體制等印象，反而助長韓國民眾的反華情緒。

紐約時報評論說，對許多中國評論員和粉絲來說，中國迄今為止的成功是對2018年平昌冬奧會大快人心的復仇。在那屆冬奧會，多名中國短道速滑選手因裁判判罰而被取消資格，而一些中國選手和粉絲認為是韓國選手犯規。

幫助中國贏下混合團體2000米接力賽金牌的武大靖在周一對記者表示，該場勝利“是非常解氣的”。

中韓兩國一直尋求在一個動蕩地區保持穩定關係，但韓國公眾對中國的不信任與日俱增。2017年，因為北京聲稱韓國正在部署的反導防禦系統將損害中國國防體系，在華的韓國企業遭到了民眾抵制。許多韓國人也對中國支持朝鮮感到不安。

近段時間，中國媒體開始重新炒作已經退役的中國短道速滑選手王濛在十多年前的一次採訪。

“我的目標就是把韓國隊幹掉，每一個項目都是把韓國隊幹掉，”王濛說。“不管怎麼樣，一定要把韓國隊滑到我們身後，這個是必須要做到的。”