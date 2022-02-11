日美澳印四邊機制外長會議聚焦中俄

日美澳印“四邊機制”（Quad）外長會議今天於日本時間11日下午在澳大利亞召開。據共同社說，除了應對加強海洋活動的中國，會上也將磋商緊張的烏克蘭局勢。美國國務卿布林肯呼籲有必要阻止俄羅斯進攻烏克蘭。法新社則報道稱，日美澳印四方安全對話外長會談，旨在深化合作抗衡中國，希望削弱中國在亞太地區不斷擴張的勢力。

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據共同社報道稱，日美澳印四邊機制外長會議將磋商對華對俄議題。

就俄羅斯與烏克蘭危機，美國認為俄羅斯在烏克蘭邊境附近持續增強戰鬥力，加強了警戒。但印度一貫與俄羅斯關係密切，日本也抱有北方四島領土問題。能否顯示作為Quad的一致對應尚不清楚。布林肯8日在前往會議舉辦地墨爾本的飛機上，強調稱烏克蘭局勢“是我們着手應對的課題的核心”。負責東亞太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克4日也表示，“若考慮到對國際秩序威脅的嚴重性，那麼烏克蘭局勢將是外長提出的重要問題之一”。

但在對俄方面，Quad的團結蒙上了陰影。美國1月31日圍繞烏克蘭局勢，要求召開聯合國安理會公開會議。在因俄羅斯反對而投票詢問是否開會之際，擔任非常任理事國的印度棄權，為俄羅斯增添了助力。

俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基在推特上發帖稱“印度有勇氣抵抗美國的強迫”，對美國而言是大失臉面。在Quad外長會議上，爭取自由開放的國際秩序的“共享價值觀”（國務院副發言人語）也將受到考驗。

共同社說，美國制定了與中國全力競爭的外交戰略，把日美澳印四方安全對話Quad作為其核心之一。

法新社今天報道稱，日美澳印四方安全對話外長會談，旨在深化合作抗衡中國，希望削弱中國在亞太地區不斷擴張的勢力。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在會前說：「我們團結在一起就是個重要的自由民主國家網絡，致力於務實合作，確保所有不分大小的印度太平洋國家都能在不受脅迫的情況下自主做出戰略決策。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，雖然俄羅斯對烏克蘭的威脅佔去華府目前大部分心力，但中國的發展才是對「傳統秩序」更長期的挑戰。 布林肯抵達澳洲前說：「世界很大。我們的利益是全球性的，大家也都很清楚我們對亞太和印太地區的關注。」 布林肯在會談前夕告訴「澳洲人報」（The Australian）：「我心裡幾乎不懷疑，隨着時間拉長，中國的野心是成為首屈一指的軍事、經濟、外交和政治強國，不只是在區域，而是在全世界。」

法新社說，四方安全對話成立於2007年，但要等到10年後，當中國積極在南海部署軍力並與印度發生嚴重邊境衝突後，這個聯盟才真正穩固。

四方安全對話成員國曾於2020年在孟加拉灣舉行聯合海上演習，今天在墨爾本的會談則旨在深化其他領域的合作，例如對抗新冠病毒，以及針對第5代行動通訊（5G）網絡等關鍵資訊技術議題進行協調。

中國雖是四方安全對話關注的焦點，但4個成員國表示，這次的墨爾本會議是關於務實合作，以及布林肯所言針對一系列挑戰的「正面願景」，例如針對技術標準的共識，還有在健康和氣候變遷議題上的合作。