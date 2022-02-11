朝鮮一網絡戰軍官尋求庇護不成在俄國被捕

朝鮮軍方一位網絡戰軍官因為尋求叛逃和庇護不成而遭俄國警方逮捕，目前被轉交給朝鮮駐海參崴總領館後一直被拘押在某個秘密地點。美國之音朝鮮語組引述知情人士以及掌握的文件報道說，這位叛逃不成而被捕的朝鮮官員名叫崔金哲，是朝鮮人民軍一位高級信息技術專家，軍銜為少校。

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現年33歲的崔金哲原本被外派在海參崴工作。去年7月，他決定向聯合國難民署（UNHCR）駐莫斯科辦公室尋求庇護，隨即離開他的工作崗位出走。

海參崴一直與朝鮮保持着密切的聯繫。儘管聯合國禁止各國僱傭朝鮮公民，大批朝鮮人仍然被秘密派往俄國的遠東地區工作掙錢，然後將掙得的盧布送回國內，既養活家人，又幫助當局獲得急需的硬通貨。

日本共同社曾經報道，聯合國安理會2017年12月通過禁止僱傭朝鮮工人的2397號決議之後，一批原來在香港受雇的朝鮮信息技術人員就秘密轉往海參崴，以圖躲避聯合國的禁令，繼續掙取外彙寄回朝鮮。

根據美國之音對多位與崔金哲有過交往的消息人士的採訪，崔金哲離開在海參崴的工作崗位後，立即逃往距離海參崴大約一個小時車程的拉茲多利諾耶市，以躲避朝鮮當局立即對他展開的搜捕行動。可是去年9月，崔金哲在拉茲多利諾耶市被當地警方逮捕，並被移交給了朝鮮駐海參崴總領館。崔金哲也就從那時起就被朝鮮駐海參崴總領館關押在一個秘密地點。

朝鮮最高領導人金正恩一貫重視該國的信息技術發展和網絡攻擊能力。金正恩2013年將網絡戰與核武和導彈並列，稱之為保證“軍事打擊能力的”“全能劍”。朝鮮政府也會將一些年輕的學生專門培養為信息技術以及網攻黑客專家。

根據美國之音朝鮮語組掌握的崔金哲的證件和證書，他就曾經被朝鮮當局這樣精心培養訓練過。崔金哲是在平壤受的教育，初中高中上的都是名校，後來又在金策工業綜合大學讀了本科和研究生。金策工業綜合大學幾乎所有的畢業生都被派去從事網絡攻擊工作。

儘管崔金哲受過嚴格的訓練，而且也是人民軍中的精英人士，但是當他出國工作時，他還是無時不刻不在當局的嚴密監視之下，開始是在中國，後來是在俄國。

崔金哲2019年被派到海參崴，作為一位電腦密碼專家，他隸屬一支網絡戰部隊，任務包括情報作業和賺取硬通貨。

消息人士告訴美國之音，崔金哲決定叛逃，是因為他對未來的希望破滅了。他在國外工作期間，朝鮮國內絲毫沒有任何變化。

“他年輕。他說他不想為金正恩政權賠上自己的一生。這個政權完全靠謊言和高壓統治。他說他的夢想是幸福地生活在一個自由的世界，”消息人士說。

這位消息人士說，他最後一次收到崔金哲的信息是去年9月20日，也就是他被俄國警方逮捕的那一天。

“我收到崔金哲發來的一則求救的簡訊。他說有5位警察過來找他，”消息人士說。

俄國警方後來將崔金哲交給了朝鮮駐海參崴總領館。美國國務院發表的人權報告指責俄國警察經常應平壤的要求，搜捕和移交朝鮮的叛逃者。

幾位消息人士向美國之音朝鮮語組表示，崔金哲被捕後之所以至今尚未被押回朝鮮，是因為朝鮮當局擔心他會把新冠疫情帶回朝鮮。朝鮮為了防堵疫情，自2020年1月起就幾乎完全切斷了與全世界的聯絡。

消息人士說，他們之所以要向美國之音朝鮮語組披露崔金哲叛逃不成被拘押的遭遇，就是希望通過美國之音等媒體的報道，讓國際社會能夠介入，關注並救助崔金哲。