澳媒：中國間諜試圖在聯邦選舉中暗助工黨候選人 工黨否認

澳大利亞的國家安全機構擔心一個富有的中國商人，通過間諜網絡，干涉澳大利亞選舉，暗助工黨候選人。根據澳大利亞國家反間諜機構 ASIO 稱，挫敗了干預選舉陰謀。多家澳大利亞媒體報道此一消息。

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據《悉尼先驅晨報》今天報道稱，本周三晚上，澳大利亞國家反間諜機構 ASIO 負責人邁克·伯吉斯 (Mike Burgess) 在他的年度威脅評估中公開披露了這一陰謀，但他拒絕透露這個陰謀行動背後的國家，以及涉及的選舉是聯邦、州還是地方選舉。但多名未獲授權公開發言的安全消息人士已向《悉尼先驅晨報》和《時代報》證實，中國情報部門是該陰謀的幕後黑手，並且涉及新南威爾士州的選舉。

澳大利亞國防部長彼得·達頓（Peter Dutton）周四罕見公開批評工黨，稱中國共產黨“已經決定了他們將在下一次聯邦選舉中支持誰”。達頓稱，“中共選擇的是這個傢夥作為候選人。”

反對派工黨領導人Anthony Albanese立即反駁，並稱達頓先生對某人犯有叛國罪或煽動罪的指控必須受到最嚴格處理。據達頓回應稱，他“並沒有對反對派領袖提出指名道姓的指控”。他說，“我只是對中國政府的行動發表評論，而且完全有理由。”

據安全消息人士證實，國防部長指的是中國干涉新南威爾士州工黨預選程序的陰謀。據該報道，澳大利亞總理斯科特·莫里森與反對黨工黨領袖都已聽取了有關這一陰謀消息的簡報。

據工黨領袖Albanese 周五表示，他“對該黨所有候選人都充滿信任，澳大利亞國家反間諜機構ASIO 負責人從未向工黨任何候選人表示過任何擔憂”。工黨領袖說，“我今天與ASIO 負責人 Burgess 還交談過，他重申他沒有對工黨任何候選人表示擔憂。”

但據Burgess在周三晚上的講話中說，試圖干預澳大利亞選舉進程的外國現在處於高度戒備狀態。據Burgess說，此案涉及一名富人，他暗中尋求促進外國勢力的利益並破壞澳大利亞的主權。

據媒體說，有問題新議員可能會被要求提供有關該黨在國防政策、人權、外國投資或貿易方面的立場信息，然後將這些信息發送給外國勢力。