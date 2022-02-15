日本首相岸田文雄15日將與烏克蘭總統電話會談

據透露，岸田首相日本時間15日夜，將與烏克蘭總統澤連斯基就目前緊張狀況升級的烏克蘭局勢等進行電話會談。

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這將是岸田首相與烏克蘭總統澤連斯基的首次會談，預計他們將就烏克蘭日益警惕的俄羅斯軍事入侵等交換意見，岸田首相將表示支持烏克蘭的主權與領土完整。

據日本政府稱，截至14日，仍有約130名日本人留在烏克蘭，預計在電話會談中也會就保護日本人的問題及緩和緊張局勢交換意見。

14日，岸田首相指示相關大臣“竭盡全力應對日本國民的保護並進行外交的努力”，而在自民黨幹部會議上，岸田指出：有關“俄羅斯制裁案的具體細節”，我們正在與美國和歐洲主要國家磋商。

日本外相林芳正12日，在外訪地美國夏威夷再次呼籲日僑迅速撤離烏克蘭。對於烏克蘭緊張局勢，林芳正15日在內閣會議後的記者會上宣布，已在西部城市利沃夫開設臨時聯絡處，負責保護日本國民。 日本駐首都基輔大使館功能正在縮減，我們將視情況考慮是否將大使館功能遷至利沃夫。

美國國防部發言人柯比14日表示，烏克蘭邊境附近的俄羅斯軍隊“在過去 24 至 48 小時內繼續集結”，並表示隨時可能發生軍事入侵。美媒報道稱，俄羅斯軍隊已經離開集結地點出發，並開始轉向進攻態勢。

美國哥倫比亞廣播公司新聞報道稱，俄軍部分部隊已經開始離開俄軍集結地，轉向“進攻態勢”。衛星圖像證實，他們正在結隊移動，據說遠程火炮和火箭發射器等設備正在移動到發射位置。