朝鮮核試驗場附近發生小規模天然地震 疑核試驗後果

朝鮮已關閉的核試驗場附近發生了一系列小規模的天然地震，在平壤暗示或將自2017年以來首次恢複試驗之際，凸顯出了該地區的地質不穩定性。根據韓國氣象廳(KMA)，在過去五天里，該地區至少發生了四次地震。朝鮮在2018年關閉該試驗場時，邀請少量外國媒體記者觀看拆除，當著他們的面對坑道入口進行了爆破，宣稱不再具有核實力。不過朝鮮當局拒絕了讓國際專家檢查關閉情況的要求

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據路透社今天引述消息報道稱，朝鮮核試驗場附近發生小規模天然地震。據韓國表示，最近一次是周二上午的規模2.5地震，震央距離豐溪里核試驗場約36公里。周一該地區報告了兩次規模2.3的地震，上周五有一次規模3.1的地震。

位於朝鮮東北部的豐溪里是朝鮮唯一為外界所知的核試驗設施。最後一次已知的武器試驗是在2017年9月，當時朝鮮引爆其第六枚也是最大的核彈，並聲稱是一種熱核武器。專家們指出，在那次引爆後的幾周內，核試驗基地附近出現了一連串微震和山體滑坡，表明這次大規模爆炸破壞了該地區的地層穩定，那邊以前從未發生過天然地震。

韓國政府專家表示，在2020年發生過這樣一次地震後，核爆炸似乎已經永久改變了該地區的地質狀況；一些專家則擔心，如果朝鮮再次使用該基地，可能會讓放射性污染泄出。

美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室的退休分析員Frank Pabian說，核試驗引起地震活動的情況並不罕見，其他主要核試驗場都有過記錄，如美國的內華達試驗場和前蘇聯在哈薩克斯坦的塞米巴拉金斯克試驗場。Frank Pabian說，“這樣的地震應該不會阻止未來再次使用豐溪里核試驗場，”他說，“唯一的區別是，未來任何試驗將只限於以前未使用過的坑道。”

由於與美國及其盟國的會談缺乏進展，朝鮮領導人金正恩表示不再受自行承諾的暫停試驗的約束，朝鮮在1月暗示，正考慮恢複核武器或遠程彈道導彈的試驗。

據路透社說，不過，該試驗場自關閉以來，監測團體表示，到目前為止的衛星圖像顯示，除了例行的安全巡邏和維護之外，豐溪里沒有重大的活動跡象。