日本新預算：軍費創新高

日本國會的一個關鍵委員會周一批准了政府下一財政年度創紀錄的9,400億美元的初步支出計畫，從4月開始的新財年的預算規模為107.6萬億日圓(9,361.4億美元)，是日本最大的初步支出計畫，其軍費國防支出也創新高。這項龐大的預算方案也將增加日本的債務負擔。日本債務負擔是工業化國家中最重的，相當於日本5萬億美元經濟規模的兩倍以上。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，日本創紀錄的9,400億美元預算將於3月提交國會批准，其中國防支出創新高。

日本國會的一個關鍵委員會周一批准了政府下一財政年度創紀錄的9,400億美元的初步支出計畫，為預算案在3月獲得國會全面通過奠定了基礎。首相岸田文雄指望該預算能將這個世界第三大經濟體從新冠疫情引發的低迷狀態中拉出來。本季度日本經濟將放緩到爬行狀態。

預算案於周一由眾議院預算委員會的執政黨議員批准。經執政黨和反對黨派同意，該預算案將於周二在全體會議上進行表決。

鑒於執政黨派在議會兩院佔多數席位，預算案將在提交參議院30天後生效。

這是自1999年以來最快的一次預算制定。

路透社引述分析師表示，更大數額的支出意味着決策者的財政紀律正在減弱，他們指望日本央行的超寬鬆貨幣政策來保持低借貸成本。預算包括5萬億日圓的緊急新冠抗疫費用，規模創紀錄的5.37萬億日圓國防支出，而36.3萬億日圓的福利費用和24.3萬億日圓的償債費用佔到年度支出的一半以上。