蒙古開始清理逮捕批評中國的人

據蒙古國官員今天說，作為 "清理 "對北京持批評立場的反對派運動的一部分，一名以批評中國而聞名的活動家已被逮捕。據內蒙古命運人士透露，北京正在向烏蘭巴托施壓，要求將內蒙古的政治活動家從蒙古驅逐回中國。

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據法新社今天發自烏蘭巴托的報道稱，蒙古是一個擁有300萬人口的內陸國家，嚴重依賴對強大鄰國俄羅斯和中國的礦產出口。但示威活動經常震動首都烏蘭巴托，抗議活動譴責北京在內蒙古（中國北部）的語言政策。

在這個居住着450萬中國籍蒙古人的內蒙古地區，當局在2020年宣布減少用蒙古語教學的課時，而多用漢語。在中國內蒙古迅速被鎮壓的示威活動也震動了蒙古，反對者示威抗議強制性同化政策。

據蒙古情報部門（GIA）表示，蒙古活動家Munkhbayar Chuluundorj周五在烏蘭巴托被捕，罪名是涉嫌 "接受外國情報團體的指示和資金"。蒙古情報部門指責他 "進行了非法的合作活動"，但沒有進一步說明。

但據Munkhbayar Chuluundorj的支持者稱，正是他對中國的評論導致了他被逮捕。在Facebook上，Munkhbayar Chuluundorj最近呼籲蒙古國總理辭職，因為據稱總理與北京的關係過於密切。據Munkhbayar Chuluundorj寫道："我們國家的獨立將喪失，所有蒙古國公民將成為中國的奴隸。

旨在為中國地區帶來民主的內蒙古人權信息中心將Munkhbayar Chuluundorj描述為 "對蒙古國政府與中國的密切關係最強烈的批評者之一"。

另一位來自內蒙古的活動人士巴爾吉尼瑪-白告訴法新社，他 "捍衛了內蒙古的人權、文化、歷史和土地權利"。據這位蒙古族華人說，"蒙古國已經開始在反對中國的人中（......）進行'清理'，"

據內蒙古的蒙古人運動者說，他們收到了來自蒙古當局的威脅和恐嚇。其他活動人士說，北京正在向烏蘭巴托施壓，要求將內蒙古的政治活動家從蒙古驅逐回中國。