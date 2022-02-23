海牙國際法院審羅興亞人種族滅絕案：今決定誰有權庭前應訴

2019年9月，岡比亞代表伊斯蘭會議組織狀告至海牙國際法庭，指控緬甸政權對羅興亞少數民族實施種族滅絕。當時，緬甸資政昂山素季來到法院為緬甸辯護。但2021年2月緬甸發生政變，昂山素季被逮捕關押，本人遭軍政府司法追訟，現在是軍政府要求到國際法院應訴。但是，緬甸流亡政府指責國際法庭給予緬甸軍政府合法身份庭前應訴，而聯合國至今並沒有承認緬甸政變上台執政的軍政府。海牙國際法庭今天應該對此作出裁決。

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就"羅興亞人的'種族滅絕'案：緬甸軍政府或將在國際法院應訴此案。據本台報道稱，彙集了反對緬甸軍政府的各方反對派的緬甸流亡政府，對國際法院的裁決提出了抗議。儘管聯合國不承認2021年2月政變後產生的新政府，但法官還是允許緬甸軍方當局對該案進行到庭辯論。國際法院或許不想節外生枝，允許緬甸派駐荷蘭的大使將帶領代表團在海牙聽證。

這一權利在聽證會間隙的新聞發布會上被緬甸流亡政府人權部長昂妙敏拒絕與批判。昂妙敏說："我們已經要求國際法院，注意到緬甸流亡政府存在並作出充分和負責任的合作。流亡政府表示出有興趣作為緬甸合法政府在國際法院代表此案。我們還要求終止目前緬甸大使館的上庭認證，因為該使館不再是為緬甸人民工作，而是為軍政權工作。"

緬甸軍方實際上周一對法院的管轄權提出質疑。代表伊斯蘭會議組織提交申請的岡比亞必須在2月23日星期三對此質疑作出回應。預計法官們將在未來幾個月內作出決定，然後最終進入問題的核心：緬甸是否違反了1948年的聯合國反種族滅絕公約。

據該報道，在2019年底首次審理此案時，是昂山素季對針對緬甸穆斯林少數民族的種族滅絕指控提出辯論質疑。但此後，昂山素季本人被2021年2月1日的軍事政變推翻了緬甸政府首腦的地位，現在被軟禁在緬甸。

昂山素季這位諾貝爾和平獎得主曾因被指控參與迫害羅興亞人而受到非政府組織的人權批評。

大約85萬羅興亞人在2017年逃離其佛教徒佔多數的國家的血腥軍事鎮壓後，生活在孟加拉國的臨時營地。另有60萬人留在緬甸的若開邦。