阿聯酋宣布將購買中國 "獵鷹 "戰機

阿拉伯聯合酋長國周三宣布計畫從中國訂購12架L15 "獵鷹 "教練與戰鬥兩用戰機，並稱未來還可以加購36架同款戰機。此前，阿聯酋威脅取消與美國的F-35戰鬥機合同。美國對阿聯酋與中國關係走近抱持警惕。

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法新社今天報道，阿拉伯聯合酋長國周三宣布計畫從中國訂購12架L15 "獵鷹 "軍用飛機。阿聯酋數周前威脅取消從美國購買F-35戰鬥機的合同。美國是阿聯酋關係緊密的盟友合作國家。

富裕的海灣國家阿聯酋去年12月宣布暫停與美國關於購買約50架F-35戰機的談判，抗議條件過於嚴格。法新社稱此案有美國對中國關係不信任背景。

據阿聯酋國防部在一份聲明中說：阿拉伯聯合酋長國打算與中國航空技術進出口總公司（CATIC）簽署一份購買12架L15飛機的合同，並可選擇在未來再購買36架同類型的飛機。該聲明還說，"我們與中方的討論已經到了最後階段。阿聯酋國防和安全採購機構Tawazun的首席執行官Tareq Abdelrahim Al-Houssani說："最終合同將很快簽署。他在聲明中說，他確信中航工業作為一家中國國有企業，擁有在全世界享有競爭優勢的尖端技術。

該部還表示，這一決定體現阿聯酋武裝部隊致力於 "多樣化和現代化努力 "，並強調該國 "將繼續與戰略夥伴合作，發展國防能力。

雖然是該海灣國家的親密同盟，美國推遲了向阿聯酋出售F-35戰機，阿聯酋是沙特領導的也門聯盟的積極成員，也門是阿拉伯半島上的一個國家，因持續七年多的戰爭，而陷入世界上最嚴重的人道主義危機之一。美國官員也越來越關注中國與海灣國家的關係活躍，北京已然是這個化石燃料豐富地區的最大貿易夥伴。

今年2月初，華盛頓宣布派遣軍事增援，幫助阿拉伯聯合酋長國應對胡塞叛軍在也門的襲擊。