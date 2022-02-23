韓國總統競選人尹錫悅打算擴大部署薩德 重設與中國關係

韓國主要反對派總統候選人尹錫悅的最高外交政策顧問Kim Sung-han表示，尹錫悅增加購買美國薩德(THAAD)導彈系統的各項計畫雖有可能遭遇中國實施經濟報復，但這將提供一個“重新設定”緊張外交關係的機會。

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據路透社今天報道稱，韓國總統競選人尹錫悅打算擴大部署薩德並重設與中國關係。據Kim Sung-han同時表示，朝鮮可能恢復武器試驗，但他的團隊力求制定一個路線圖，如果平壤採取具體行動實現無核化，將為朝鮮迅速帶來重大利益。

韓國將在3月9日舉行總統大選，尹錫悅是保守派主要反對黨國民力量黨的總統候選人，目前與即將卸任總統文在寅所屬政黨的候選人李在明的激烈競爭中領先。

自2017年韓國部署薩德以加強應對朝鮮不斷發展的導彈威脅以來，韓國和中國之間的關係一直處於緊張狀態。中國採取措施限制經濟和旅遊交流，對作為中國最大貿易夥伴的韓國造成了重大打擊。

反對派抨擊文在寅在2017年底為安撫中國和實現關係正常化而做出的所謂“三不”承諾--不增加部署薩德，不參與美國主導的全球導彈防禦系統，以及不建立涉及日本的三邊軍事聯盟。

Kim Sung-han表示，尹錫悅不僅尋求廢除這些承諾，而且還將購買新的薩德系統，部署在更靠近首爾的地方；現有的六套攔截系統部署在星州空軍基地。據”Kim Sung-han在首次接受外國媒體採訪時說，“即便是到了現在，在一些經濟領域還存在報復，但對我們來說，這是一個生死攸關的問題，而中國似乎並不完全了解這一點。”

路透社說，新增一套薩德系統，很可能引發中國新一輪的經濟報復。Kim Sung-han估計，新增一套薩德的費用高達1.5萬億韓元(12.6億美元)。但他指出，這將是雙邊關係中必須“糾正”的一個關鍵部分，此前文在寅為求北京幫助改善朝韓關係而對此視而不見。