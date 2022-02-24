日本首相強烈譴責俄羅斯進攻烏克蘭“動搖國際秩序根基”

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俄羅斯24日入侵烏克蘭後，日本政府於日本時間24日下午3時在首相官邸召開了國家安全保障會議（NSC）部長級會議， 除首相外，外相林芳正和防衛大臣岸信夫等出席了會議。

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會後接受採訪時，岸田首相強烈譴責俄羅斯的入侵，指出俄羅斯的入侵“動搖國際秩序的根基”。

岸田首相指出：“俄羅斯的這次入侵動搖了不允許單方面以武力改變現狀的國際秩序根基，我們在強烈譴責俄羅斯的同時，將與美國為首的國際社會合作，及時進行對應。 "

在國家安全保障會議上，岸田首相指出：現在局勢很緊張，並指示有關部門和機構努力確保在烏克蘭生活的日本人的安全並掌握局勢。

政府計畫與美國等G7國家合作，逐步加強對俄羅斯的制裁。關於追加制裁，正在考慮限制對俄羅斯的半導體出口以及限制與俄羅斯銀行交易的金融制裁。

在此之前，岸田文雄首相回應參議院預算委員會質詢時稱，“我們獲悉俄羅斯軍隊入侵烏克蘭領土，正在收集詳細信息，並盡一切努力了解情況。”

目前，日本政府已針對烏克蘭局勢設立了官邸對策辦公室，以應對緊張局勢。

上午，岸田首相在首相官邸針對俄羅斯進攻烏克蘭問題舉行記者會。在被問及俄羅斯總統普京在電視講話中表示，他將開展特別軍事行動的看法時岸田表示：

關於普京總統的講話有各種報道。首先，我們將盡最大努力收集信息並了解情況。無論如何，局勢很緊張，所以我想與包括七國集團在內的國際社會合作採取行動。

在談及關於從烏克蘭撤離日本人現在所需要做的事情時岸田指出：

首先，我們現在正在努力收集信息並掌握情況。其中，確保日本人的安全是一個非常重要的問題。我想在掌握信息和情況後做出適當的回應，我認為現在正處於這個階段。

一位政府高官指出：“除非七國集團達成一致，否則追加制裁毫無意義。我認為七國將在七國集團峰會視頻會議上達成一致見解。”有預測認為：七國集團將在日本時間24日晚上11:00舉行的七國集團領導人視頻會議之後宣布進一步制裁措施。