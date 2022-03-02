日本稱無意討論“核共享” 堅持無核三原則

日本/烏克蘭/俄羅斯

日本政府1日表示無意探討在日本領土內部署美國核武器並共同運用的“核共享”政策，可謂否認了前首相安倍晉三提出的討論必要性。但有自民黨幹部則認為在危機下不應阻礙調整無核三原則的討論。首相岸田文雄欲明確堅持無核三原則，實現“無核武世界”的立場。鑒於日本是唯一在戰爭中被原子彈轟炸的國家，岸田考慮到俄羅斯總統普京強烈譴責了核的“威脅”。共同社說，為遏制俄羅斯、中國、朝鮮的核武器等威脅，日本一直依賴於美國的“核保護傘”。

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據共同社今天報道說，日本官房長官松野博一重申日本政府無意討論“核共享”，堅持無核三原則。官房長官松野博一1日在記者會上就“核共享”表示，“作為政策方針堅持無核三原則的想法不變。”另一方面，自民黨政務調查會長高市早苗在記者會上就三原則中“不運進核武器”的原則表示，“不應遏制僅限國民安全處於危機狀況時是否破例的討論。”

日本首相岸田參加了日美歐七國集團（G7）等的首腦電話會議。1日早晨，岸田在首相官邸接受採訪時介紹了自己會上的發言，稱“強調了作為唯一在戰爭中被原子彈轟炸的國家、尤其作為來自核爆地的首相，不能有核的威脅和使用”。

此番言論鑒於廣島和長崎的慘劇，明確了日本政府的基本方針。歷代政府提出“不持有、不製造、不運進”的無核三原則，另一方面為遏制俄羅斯、中國、朝鮮的核武器等威脅，日本一直依賴於美國的“核保護傘”。

鑒於放棄持有核武器的烏克蘭遭俄羅斯進攻，普京數次提及核戰力，自民黨內部有意見提出不應避開安倍提出的“核共享”討論。

該報道稱，政府相關人士則予以否認，認為“與三原則相抵觸，並不現實”。但自民黨總務會長福田達夫1日在記者會上稱“無論是怎樣的討論都不應避開”。參院幹事長世耕弘成也持相同立場，稱“國防上的問題經常討論，做好準備以便能做出最優選擇是理所當然的”。

共同社說，安倍2月27日在一檔電視節目中表示“不可把現實的討論視為禁忌”，認為應討論核共享政策。日本自民黨的前首相安倍晉三是在27日富士電視台一檔節目中發表看法，認為也應在日本討論“核共享”政策。該政策為在本國疆域部署美國核武器共同運用，北大西洋公約組織（NATO）部分成員國已採用。鑒於俄羅斯進攻烏克蘭，安倍表示：“世界的安全如何得到維護呢？不可把現實的討論視為禁忌。”

據日本經濟新聞今天報道稱，岸田文雄稱日本不能與美國共有核武器。

日本首相岸田文雄2月28日在參議院預算委員會會議上談到了在本國範圍內部署美國核武器進行共同運用的“核共享”政策。他表示，“從日本堅持無核三原則（註：不擁有、不製造、不運進核武器）的立場出發，不能允許”。

岸田解釋稱，核共享政策是“建立框架體制，在本國領土上部署美國等的核武器，發生緊急情況時可把核武器搭載到本國的戰機等上面來使用”。日本前首相、自民黨議員安倍晉三2月27日介紹德國等的案例，提出在日本“不能把討論（核共享）視為禁忌”。

圍繞力爭在2022年底前完成修訂的外交與防衛基本方針《國家安全保障戰略》相關內容，岸田表示，針對政府探討保有的“對敵基地攻擊能力”，考慮更改名稱。

岸田主張“這是為得到國民理解而必須進行充分探討的重大課題”。自民黨的佐藤正久提議應採用“反擊力”或“自衛反擊力”等名稱，岸田對此作出了回答。

該報道稱，日本防衛相岸信夫就國家安保戰略指出“將參考烏克蘭局勢來制訂”。