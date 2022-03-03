安倍今再重申核共享討論是必要的

日本/核共享/烏克蘭戰爭

日本前首相安倍晉三周四表示，日本與美國討論核共享的可能性是 "很自然的"。而且，安倍晉三呼籲就如何最好地加強威懾力進行公開討論。這位前領導人是在日本執政的自民黨最大派別安倍派的一次集會上發言時，重複了他周日在富士電視台的發言，據日本經濟新聞亞洲專版報道稱，這引發了日本政壇的廣泛討論。

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據日經亞洲今天報道稱，日本前首相安倍晉三周四表示，日本與美國討論核共享的可能性是 "很自然的"。

作為北約核共享政策的一部分，美國的核武器目前部署在五個國家。比利時、德國、意大利、荷蘭和土耳其。據安倍稱，"我們需要思考為什麼東歐的前蘇聯國家渴望成為北約的一部分，並在獨立後確實進入了北約，"安倍說，"通過加入行使集體自衛權的同伴，他們要保護自己。這包括在核共享下受到保護，免受核武器的威脅。"

據安倍說，"如果烏克蘭想辦法進入，很可能不會導致目前的情況。"

據安倍指出，不擁有、不製造或不允許將核武器引入日本領土的 "無核三原則 "是日本的基本政策，但他說："在我們生活的這個現實中，討論如何保護我們的人民和日本的獨立是很自然的。"他還說，在政府層面討論這類問題與僅僅在自民黨內討論是 "完全不同的"，並鼓勵進行與日本周邊現實相匹配的嚴肅辯論。"問題是當我們有一個對使用武裝力量毫無顧忌的鄰居時，會發生什麼？"

據該報道，與此同時，反對黨日本革新黨（Nippon Ishin no Kai）也在周四提交給外交部長林義正的一份政策提案中呼籲討論核共享問題。該反對黨日本革新黨說，日本應該 "不受傳統框架的約束，增加國防預算"，將國內生產總值的2%作為可預見的未來目標。

岸田文雄首相周一拒絕了這一想法，稱鑒於非核三原則，這是 "不可接受的"。

自民黨的聯盟夥伴公明黨的領導人山口那津男也對這個想法表示保留。山口本周早些時候說，"作為首相，直到今天，安倍先生一直認為應該保持無核三原則。他應該堅持這一立場。"

日經亞洲說，日本被核國家所包圍，包括稱擁有200枚彈頭的中國和被認為擁有20至30枚彈頭的朝鮮。據美國五角大樓預測，到2030年，中國的彈頭或將增加五倍，達到至少1000枚。