日首相：必須考慮徹底強化防衛力 韓總統：應不斷加強國安力量

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自東京方面消息，日本首相岸田文雄3月3日在出席記者會時表示，對政府外交和安全政策的長期指針，日本《國家安全保障戰略》的修改將考慮到俄羅斯軍隊進攻烏克蘭。他強調，“必須考慮徹底強化防衛力”。同樣在當天，韓國總統文在寅在召開國家安全保障會議（NSC）部長級會議時提出，本屆政府應在任期結束前不斷加強應對複雜安全危機的能力，為下屆政府及時有效地應對安全危機奠定基礎。

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據共同社報導，岸田文雄周四向媒體批評，俄羅斯就烏克蘭局勢升級核部隊警戒狀態，重申“不允許核武器威脅，更別說使用了”。岸田文雄還指出：“在對俄制裁等方面，日本將與七國集團（G7）夥伴謀求緊密合作。關於對俄羅斯飛機關閉領空等追加制裁，岸田文雄說：“必須考慮與七國集團、國際社會的合作，做出妥善應對。”

報導指，當被問及對解決北方四島（俄稱南千島群島）領土問題的展望時，岸田文雄回答說：“首先是面向緩和緊張，讓局勢發生變化。為實現可積極討論的狀況，將與國際社會齊心協力。”

值得注意的是，日本前首相安倍晉三周四表示，日本與美國討論核共享的可能性是“很自然的”。他還呼籲日本政界就如何最好地加強威懾力進行公開討論。據共同社報導，安倍晉三3日針對無論俄羅斯還是哪個國家，若把寫入放棄戰爭的《憲法》第九條作為社會規範就不能侵略他國這一想法，發表看法稱“這脫離現實，無法成為政策論”。安

安倍晉三批評了談及這一想法的日本共產黨委員長志位和夫的主張是“空想”。據了解，安倍晉三是在自民黨總部的派系會議上作出了這一發言。

另據韓聯社報導，韓國青瓦台發言人樸炅美周四在記者會上透露，文在寅當天在主持政府高層會議時表示，本屆政府應在任期結束前不斷加強應對複雜安全危機的能力，為下屆政府及時有效地應對安全危機奠定基礎。文在寅總統任期即將屆滿，下屆韓國總統大選將於下周三（3月9日）舉行。

報導指，文在寅表示，全球安全環境變化很快。除既有的軍事安全問題外，由人工智能技術、疫情大流行引發的新安全危機正在到來，制定戰略應對計畫尤為重要。他表示，當前安全形勢錯綜複雜。新冠疫情爆發以來，各國為主導供應鏈、搶佔最新技術展開角逐。世界格局陣營化不斷加劇，新冷戰局面正在形成，這在烏克蘭事態中進一步發酵。

文在寅提出，隨着韓國國家地位的提升，政府所感到的壓力也在變大。需要凝聚智慧並實現跨部門合作。為此應保障國家安全保障會議、對外經濟安全戰略會議聯席會議、國防部和科學技術信息通信部的技術合作等治理結構穩定。他說，本屆政府將在任期結束前不斷努力強化國家安全力量。