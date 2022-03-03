美海軍成功從南海打撈出墜海的F-35C戰鬥機

美國/印太/亞洲

據美國海軍學會新聞網3月3日報導，美國海軍第七艦隊發言人當天證實，從一艘商業打撈船上作業的海軍打撈人員已經打撈出在“卡爾·文森”號航母（CVN-70）降落時撞擊甲板，並墜入南中國海的F-35C戰鬥機。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國軍方稱，這架先前部署於VFA-147攻擊戰鬥機中隊的F-35C戰鬥機在建潛水工作支持船（DSCV）“畢加索”號的幫助下，從南中國海的海床上被撈起。該建潛水工作支持船及隨行的美海軍官兵2月23日離開沖繩，前往事發當地作業。

據船東“超深層解決方案”（Ultra Deep Solutions）介紹稱，美國海軍派出了來自75特遣部隊、海軍海洋系統司令部和該司令部下屬的打撈和潛水主管的人員登上“畢加索”號協助打撈工作，這是一艘為海上工業深潛和打撈而設計的船隻。

美國海軍第七艦隊的聲明說：“75特遣部隊的一個小組和海軍海洋系統司令部的潛水救撈監督部（SUPSALV）從大約12400英尺的深度打撈出飛機殘骸”。

聲明補充說：（此次作業）“使用CURV-21，一種遙控操作的深水遙控無人潛航器，將專門的索具和升降線連接到飛機上，打撈出飛機。然後，船上的起重機吊鉤被降到海底，並與索具相連，然後將飛機吊到水面，並將其吊上畢加索號。”

報導指，美國海軍對該架戰機的成功回收緩解了人們對中國或俄羅斯可能將其搶先打撈的擔憂，美方人員擔心這一新式戰鬥機的科技和機密外泄。雖然美國海軍沒有說明回收行動發生的地點，但日本海岸警衛隊在1月下旬向海員發出通知，警告在菲律賓呂宋島以西約170英里處有打撈行動。

美國海軍第七艦隊的聲明說：“這架飛機將被運送到附近的一個軍事設施，以協助正在進行的調查，並對可能將其運往美國進行評估。回收工作表明美國海軍對其資產以及一個自由和開放的印度-太平洋的承諾。”

美國海軍1月24日證實，一架F-35C戰鬥機撞到“卡爾·文森”號航母甲板，飛行員彈射逃生，7人在此次事故中受傷。