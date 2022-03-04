巴基斯坦白夏瓦什葉派清真寺遭自殺式恐襲 56死194傷

巴基斯坦/白夏瓦什葉派清真寺遭自殺式恐襲

巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）一座什葉派清真寺，今天遭到自殺炸彈襲擊，爆炸威力強大，造成至少56名信徒死亡，194人受傷，其中50人傷勢嚴重。這是巴基斯坦什葉派近年來所遭遇傷亡最慘重的攻擊之一，尚無任何團體出面宣稱對這起爆炸案負責。

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據中央社今天報道說，巴基斯坦西北部城市白夏瓦一座什葉派清真寺，4日遭到自殺炸彈襲擊，爆炸威力強大，造成至少56名信徒死亡，194人受傷。

白夏瓦市警察局長伊加茲汗（Mohammed Ijaz Khan）表示，一開始兩名武裝分子在白夏瓦舊城區的庫查里薩爾達（Kucha Risaldar）清真寺外，向警察開火。槍戰中一名武裝分子被擊斃，警察一死一傷，另一名武裝分子隨即跑進清真寺然後引爆一枚炸彈。

據警官瓦希德汗（Waheed Khan）說，爆炸發生時，正值信眾聚集在清真寺參加星期五的禮拜（主麻日），由於許多傷者情況危急，死亡人數可能增加。目擊者稱，爆炸當時至少有150名信徒在清真寺里。

這是巴基斯坦什葉派近年來所遭遇傷亡最慘重的攻擊之一，尚無任何團體出面宣稱對這起爆炸案負責。白夏瓦靠近巴基斯坦和阿富汗邊界，伊斯蘭國（Islamic State）和巴基斯坦塔利班（Taliban）過去曾在該地區進行過類似的攻擊。

在遜尼派（Sunni）穆斯林居多數的巴基斯坦，佔少數的什葉派穆斯林不斷遭到襲擊。

最近幾個月，巴基斯坦暴力事件陡增。靠近阿富汗邊境沿線的軍隊哨站多次遭到襲擊，造成數十名軍事人員喪生。巴基斯坦塔利班聲稱其中多起是他們乾的，分析人士稱，阿富汗塔利班去年8月重新掌權，令巴基斯坦塔利班更加膽大妄為。

據中央社說，巴基斯坦敦促阿富汗塔利班新政權交出在阿富汗對巴國發動襲擊的巴基斯坦塔利班叛亂分子。阿富汗塔利班宣稱他們的領土不會被用來對任何人發動襲擊，但截至目前，他們尚未交出任何巴基斯坦叛亂分子。