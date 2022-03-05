韓國即將總統大選 朝鮮今年第九度試射導彈遭韓日譴責

朝鮮試射導彈/韓國總統大選

在韓國3月9號舉行總統大選前夕，朝鮮周六（3月5號）發射今年第9度彈道導彈，韓國總統府青瓦台譴責朝鮮行為。日本防衛大臣岸信夫也予以譴責，稱“斷難接受”，也透過北京大使館管道向朝鮮提出抗議。

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日、韓軍事人員表示，朝鮮今天向朝鮮半島東部海域發射1枚疑為彈道導彈的物體，最高高度達約550公里、飛行距離約300公里，研判掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外的朝鮮東方海域。

韓國總統府青瓦台緊急召開國安會議後公開譴責朝鮮行為，並要求平壤當局立即停止這類使國際及區域緊張情勢升溫的行為。青瓦台表示，現在烏克蘭爆發戰事，國際局勢已相當緊張，近期還有北京冬季帕運及韓國總統大選等重要活動，要求朝鮮立即中止會額外提高緊張情勢的行動。

日本防衛大臣岸信夫今天譴責朝鮮再度試射彈道導彈說，就在國際社會目前的局勢中“斷難接受”。日本產經新聞報導，他還說，已透過北京大使館管道向朝鮮提出抗議。除了表達跟美國與韓國緊密合作的想法外，安信夫還強調“包括擁有所謂的敵基地攻擊能力在內，我們將檢討所有可能選項，全力從根本上強化日本防衛能力”。

分析人士指出，朝鮮顯然是選在3月9號韓國總統大選前夕試射導彈。朝鮮可能會利用接下來韓國總統交接或是4月15日大型國定假日來試射大型新導彈或其他武器。

路透社認為，朝鮮今天的試射凸顯不論誰在9日的韓國總統大選勝出，都將面臨此一挑戰。

由於朝鮮半島非核化談判陷入僵局，朝鮮今年1月試射導彈次數創新高。朝鮮接下來似乎準備要發射一枚偵察衛星，也曾表示可能會首度恢復自2017年停滯至今的核試或洲際彈道導彈（ICBM）試射。

總部位於美國、專門觀察朝鮮問題的“北緯38度”（38 North）周五表示，朝鮮主要核子設施正在全力運作，為可能的核武生產燃料並擴大其核生產設施。

有分析認為，朝鮮可能藉此影響韓國大選，不過，韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長對台灣中央社記者表示，比起朝鮮行動，韓國選民對其他議題的關心度更高，受影響可能性不高。

值得關注的是, 今天也是中國第十三屆全國人大五次會議開幕之日。