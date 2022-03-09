澳國防軍計畫在2040年前擴大到越戰以來的最大人員規模

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據澳大利亞廣播公司（ABC）3月9日報導，在中國和俄羅斯帶來的戰略風險下，澳大利亞政府計畫在2040年前將全職的現役軍人的數量提高到近8萬人，澳大利亞的軍隊將走向戰時的基礎。

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報導稱，擬議的380億澳元（近280億美元）的擴軍計畫將使澳大利亞國防軍的全職人員規模擴大到自越戰以來從未見過的規模，該國需要進行40年來最大規模的軍人招募工作。根據澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）和國防部長達頓（Peter Dutton）周四將在布里斯班加里波利軍營公布的擴軍計畫，包括文職人員在內的澳洲國防僱員總數將增加到10.1萬人以上。

據澳洲政府稱，預計將增加的18500名職業軍人崗位比國防部建議的“關鍵最低人數”多出6000人，以提供“冗餘和彈性”，即彌補若發生武裝衝突造成的傷亡。澳洲政府稱，這一新增人員數量符合《2020年部隊結構計畫》（FSP）所制定的方向，自去年11月內閣國家安全委員會批准該政策以來，詳細規畫一直在進行中。

報導稱，澳大利亞國防軍需要更多的士兵、水手和飛行員來操作新的軍事能力，包括承諾的核動力潛艇、“獵人”級護衛艦和先進的遠程和防禦性導彈系統。新興的作戰領域，如太空、信息和網絡戰，也是澳大利亞國防軍計畫擴員所關注的重點。

報導指，在俄羅斯入侵烏克蘭和該國與中國關係日益緊張的背景下，莫里森將確保澳大利亞的國家安全確定為其競選連任的一個關鍵戰場，他向選民強調，“我的政府的首要任務是保證澳大利亞人的安全”。

莫里森說：“要做到這一點，我們需要一個規模更大的澳大利亞國防軍，有更多的士兵、水手和空軍人員來操作我們獲得的保護澳大利亞的尖端能力。”他稱：“你不可能在一夜之間按動開關來增加陸軍、海軍和空軍。培養我們面對未來威脅所需的人員和技能類型需要時間，所以我們必須現在就開始，以便能夠傳授關鍵技能並獲得經驗。”

達頓表示，為了建立一支能夠保護澳大利亞戰略利益的可靠的軍事力量，需要大規模的人員擴充。他稱：“勞動力和專業知識的增長將使我們能夠提供我們的核動力潛艇、船舶、飛機和先進武器。”

報導提及，在軍隊內部，人們懷疑澳大利亞國防軍能否吸引到所需的大量新人員，因為即使是目前的招募和保留目標也很難實現。近年來，在自然災害期間對軍隊的依賴程度越來越高，澳洲國防部負責人擔心，由於氣候變化，他們的人員將承受更多壓力。

作為澳政府計畫擴充軍事人員的一部分，似乎沒有計畫在國防部內部建立專門的救災服務，也沒有計畫增加澳大利亞國防軍的預備役人數。從短期來看，到2024年，澳大利亞國防軍將增加800名全職軍人、250名公務員和數量不詳的澳大利亞信號局（ASD）人員。

報導指，在澳大利亞國防軍的三個軍種中，海軍在未來幾年將需要最大的現役人員增長，以滿足水面艦艇和未來核動力潛艇的增長需求，僅潛艇艦員就需要從目前的900人增長到至少2300人。

在周四的演講中，澳大利亞反對黨領袖阿爾巴尼西（Anthony Albanese）將強調，工黨已經為增加國防開支提供了兩黨的支持，並認識到它將需要超過GDP的2%的基準。