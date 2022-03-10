日本首相對尹錫悅當選韓國總統表示歡迎和衷心祝賀

日本/韓國

日本首相岸田文雄， 10日早晨在東京都內，就在韓國總統選舉中，韓國最大的在野黨“國民力量黨”的尹錫悅當選總統對記者們表示：對此我們表示歡迎，並衷心祝賀。岸田指出：“為了改善日韓關係，我們將與新總統緊密合作”。此次大選意味着韓國保守黨派時隔5年再次奪回政權，日本希望尹錫悅當選總統會使對立的日韓關係得到改善。

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考慮到俄羅斯對烏克蘭的入侵，岸田首相指出，“在國際社會發生畫時代重大變化之際，日韓之間的健康關係對於世界的和平、穩定與繁榮是必不可少的。 ” “有必要在邦交正常化以來建立的友誼與合作基礎上發展日韓關係。”

關於日韓首腦之間的早期電話會談，他只是表示“目前還沒有決定具體的時間”，但“與新總統和新政府密切溝通很重要。我們將關注到新政府的動向並進行對話。”

在文在寅革新勢力當權的5年間，日韓關係十分嚴峻，2017年5月文在寅政府上台後，日韓在原慰安婦問題和原勞工問題上陷入深刻對立。日本與韓國在2015年12月就二戰時期性奴隸--慰安婦問題達成協議，日本表達“由衷歉意”，並拿出10億日元為韓國慰安婦設立救助基金，但是文在寅上台後表示必須廢除樸槿惠政府簽訂的韓日《慰安婦協議》，韓國政府要重新談判，韓國法院的原徵用勞工判決、韓國警察廳長官登上竹島（韓國稱獨島）和日本政府推薦“佐渡島的金山”（新潟）申報世界文化遺產等，使兩國關係一直處於十分緊張的狀態，而時隔5年韓國保守政黨再次掌權，日方希望能夠以此為契機改善緊張的日韓關係。

尹錫悅在勝選的記者會見中也表示，將致力於改善日韓關係。在外交政策方面，尹錫悅主張加強日美韓合作，對朝鮮和中國採取更強硬的立場，提倡降低對華依賴度，表示將依次與美國、日本首腦等舉行會談。其智囊此前就歷史問題等曾表示“將嘗試全面解決”，日本希望長期對立的日韓關係能夠迎來新的轉機。