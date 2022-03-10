美官員：中國是美國國防部步步緊逼的挑戰，台灣是步步緊逼的情景

美國/印太/台灣

美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）3月9日在出席國會聽證會時表示，印度-太平洋地區仍然是國防部的優先戰區，中國仍然是五角大樓所面對的“步步緊逼的挑戰”。

廣告 繼續瀏覽後續

拉特納周三與美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）和駐韓美軍司令拉卡梅拉(Paul J. LaCamera)共同出席了由國會眾議院軍事委員會所舉行的題為，“國家安全挑戰和美國在印太地區的軍事活動”的聽證會。拉特納在聽證會上表示，美國是一個太平洋大國，與整個印太地區的盟友和夥伴合作，維護自由和開放的地區秩序。

拉特納稱：“同時，印太地區面臨著越來越多的安全挑戰，特別是來自中華人民共和國的挑戰，......採取了一種更加脅迫和自信的方式來推進其專制利益。”他補充說，中國並不是太平洋地區的唯一對手。朝鮮正在發展核武器和運載核武器的手段，這構成了對美國及其盟國的顯著威脅。

不過，拉特納指出，中國是美國國防部所面對的“步步緊逼的威脅。”他稱，定於本月晚些時候將提交給美國國會的國防預算將反映這一現實。預算申請將基於新的國防戰略的需要，該戰略將很快公布。

拉特納稱：“我們正在優先考慮與中國挑戰有關的軍事力量，以使聯合部隊具有致命性，能夠在一定範圍內打擊對手的部隊和系統。”他強調，美軍的部隊和軍事武器必須具有復原力，能夠通過網絡和動能攻擊獲得信息優勢並保持指揮和控制。美軍必須能夠出動更多的致命部隊，這些部隊要靈活、快速並能夠持續。

拉特納稱：“除了這些軍事武器，我們正在印太地區建立一個有戰鬥力的部隊態勢，努力建立一個更加分散、致命和具有復原力的前沿態勢，這對解決我們在該地區面臨的全部挑戰至關重要。”

拉特納稱，五角大樓的任何戰略的核心是美國所擁有的最大的不對稱優勢，即其“無可比擬的盟友和夥伴網絡”。他說：“當我看向整個地區時，我看到我們的防務關係在快速增長，美日聯盟是地區和平的基石。我們正在深化與日本自衛隊的防務合作，優化我們的聯盟部隊態勢，並將聯盟納入一個由志同道合的國家組成的更廣泛的區域安全網絡。”

拉特納亦指，韓聯盟仍然是“朝鮮半島和印太地區和平與穩定的關鍵。”他補充說，美澳聯盟正以相當大的勢頭向前推進。在他看來，澳大利亞已經是美國最親密的盟友之一，但兩軍在所有作戰領域的聯繫變得更加緊密。他說，澳大利亞、英國、美國三邊安全協議（AUKUS）的宣布進一步鞏固了這些關係。

拉特納稱，美國官員也看到了在近些年來與印度的主要防務夥伴關係的歷史性進展。他說，雙方將繼續整合和運作日常的防務合作和物流，加強信息共享，並增加在太空和網絡空間等新興領域的雙邊合作。

拉特納說，美國國防部還在與東南亞國家合作，以加強能力和提高互操作性。這些國家包括新加坡、越南、印度尼西亞、馬來西亞和東帝汶。就台灣問題，他表示：“根據我們對‘一個中國’政策、《台灣關係法》、三個聯合公報和六個保證的承諾，我們專註於維護台灣海峽的和平與穩定。”他說：“美國的（對台）政策沒有改變。”

拉特納表示，中國是美國國防部“步步緊逼的挑戰”，“台灣是步步緊逼的情景”。他稱：“我們的目標是通過台灣自身的防禦、與美國的夥伴關係以及來自志同道合的民主國家越來越多的支持，來遏制和拒絕中華人民共和國的侵略。”

拉特納同日在推特上寫道：“正如我今天在眾議院軍事委員會聽證會上所說，中國是美國國防部的步步緊逼的挑戰，我們將繼續更新我們的概念、軍事力量和部隊態勢，以保衛國土，阻止侵略，並準備在衝突中獲勝。”他稱：“我們正在優先考慮與中國挑戰有關的軍事力量，包括一支致命、具有復原力、可生存和靈活的美國聯合部隊。”

據悉，拉特納將於3月11日至12日訪問日本東京。訪問期間，他將出席美日2+2安全磋商委員會安全小組會談。