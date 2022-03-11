華盛頓譴責平壤最新導彈測試為“嚴重升級”

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在韓國總統選舉塵埃落定，鷹派總統當選之後，美國白宮與五角大樓周四譴責朝鮮最近測試 "新的洲際彈道導彈系統 "的 "嚴重升級"，並準備對朝鮮實施新的制裁。

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自今年年初以來，朝鮮進行了多次導彈發射，但華盛頓特別分析了2月26日和3月4日的兩次發射，根據五角大樓發言人約翰-柯比的一份聲明，美國認為，這兩次發射 "涉及朝鮮正在開發的一個新的洲際彈道導彈系統，該系統最初是在10月10日的閱兵式上公布的"

他說，這些測試的目的是在未來 "可能偽裝成太空行動的全方位發射 "之前 "評估新系統"，這將結束朝鮮自2017年以來自我規定的暫停遠程導彈試驗以及核試驗的做法。白宮高級官員稱這些試驗是 "嚴重的升級"。

韓國與日本都先後確認了美國的消息。韓國國防部說，兩國 "決定公開這一分析，相信國際社會應該對平壤採取統一的立場"。日本國防部補充說，2月份發射的導彈最大高度約為600公里飛行距離約為300公里，3月份發射的導彈最大高度為550公里，飛行距離為300公里。日本譴責朝鮮此舉 "對和平與安全的絕對不可接受的威脅"。日本首相岸田文雄承諾將 "與美國和韓國合作 "以制裁朝鮮。

平壤方面則保證說這是一次衛星開發試驗，是從朝鮮西北海岸的蘇海基地進行。據朝鮮官方朝中社報道，朝鮮領導人金正恩今天周五訪問了該基地，並下令擴大和升級這些設施，此舉進一步加劇了外界對朝鮮進行全面遠程導彈試驗的猜測。

根據一位要求匿名的美國高官員的披露說，美國將在今天周五宣布採取措施，"防止朝鮮獲得外國產品和技術來發展其被禁止的武器計畫"，他說，"其他行動將在未來幾天內跟進"。

美國及其盟國日前在聯合國安理會遞交針對朝鮮的議案，但該議案由於來自中國與俄羅斯的反對而未能獲得通過。

分析人士說，平壤也在尋求利用俄羅斯入侵烏克蘭的機會，在美國將所有注意力集中在衝突上的時候進行新的試驗。而美國的上述聲明在韓國保守派獲得總統選舉之後做出，顯然絕非偶然。