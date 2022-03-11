韓候任總統與日首相通話：雙方應為增進兩國友好合作共同努力

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自首爾方面消息，韓國候任總統尹錫悅3月11日同日本首相岸田文雄通電話，雙方就改善韓日關係和為解決朝核問題保持合作形成共識，通話時長約15分鐘。

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據韓聯社引述韓國國民力量黨發言人金恩慧的話說，尹錫悅感謝岸田文雄打來電話祝賀他當選韓國總統，並提到今天是東日本大地震11周年紀念日，向地震遇難者家屬表示深切慰問。尹錫悅表示，韓日兩國在東北亞安全和經濟繁榮領域需要齊心解決的未來課題有很多，雙方應為增進兩國友好合作共同努力。他還提出，有必要合理解決兩國之間懸而未決的問題，使其符合雙方共同利益，希望就任後韓美日三國能夠進一步加強在韓半島問題上的合作。

金恩慧說，尹錫悅和岸田文雄在通話中還提及，增進兩國青年間的相互理解和交流，並就尹錫悅就任後儘快促成韓日首腦會談達成一致。值得一提的是，即將從韓國總統位上卸任的文在寅就職總統後不曾與日本首相舉行過雙邊會談。

據共同社報導，日本內閣官房長官松野博一在11日的記者會上表示，電話會談中並未提及日韓對立的“佐渡金山”申請列入世界文化遺產名錄一事。關於何時舉行面對面會談，松野博一表示：“現階段尚未具體決定”。

值得一提的是，除了與日本首相通話外，尹錫悅周五並接連接見中國駐韓大使邢海明、美國駐韓國大使館代辦克里斯托弗·德爾·科爾索。據韓聯社分析認為，尹錫悅通過這一系列的外交活動暗示將重塑韓國的“四強外交”基調，重建韓美同盟，改善韓日關係，並基於相互尊重的原則構建韓中關係。

報導提及，尹錫悅在當選後同周邊四強接觸的順序備受關係。與文在寅當選即就任的情況不同，尹錫悅在正式就職前需要“待機”。文在寅當時依次同美國、中國、日本的領導人通電話。尹錫悅前一天同美國總統拜登通電話後，當天與日本首相岸田文雄通電話。

報導指，尹錫悅在2月3日進行的韓國總統候選人電視討論中曾表示，將按照美國、日本、中國和朝鮮的順序進行首腦會談。但據尹錫悅方面介紹，由於中方沒有國家主席同外國當選人通電話的慣例，因此這並不意味着外交優先順序。