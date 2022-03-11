韓國大選撬動了美日韓關係

美日韓/朝鮮

韓國大選結果揭曉翌日，美日韓關係改善立即引發期待。日本首相岸田文雄11日與在韓國總統大選中獲勝的保守派在野黨候任總統尹錫悅首次舉行電話會談。雙方一致同意，將為改善圍繞原被征勞工等問題而惡化的雙邊關係而合作。兩人還商定了儘快舉行面對面會談的方針。另外，日本首相岸田文雄和韓國當選總統尹錫悅表示，他們周五同意在應對朝鮮不斷變化的軍事威脅方面加強與美國的三方聯繫。

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據共同社今天報道稱，日本首相岸田與韓國候任總統尹錫悅通電話確認攜手改善關係。兩人還商定了儘快舉行面對面會談的方針。有關如何應對朝鮮核與導彈開發及綁架問題，確認了將緊密合作。尹錫悅展現出改善對日關係的意向，岸田欲關注其方面的動向。

據岸田就日韓關係表示，“期待您的領導力，願為改善日韓關係共同攜手。”尹錫悅也回應稱，“重視日韓關係，願為改善而合作。”會談時間持續了約15分鐘。

共同社說，岸田還在會談中表示，“健全的日韓關係對於維護基於規則的國際秩序，確保世界和平、穩定與繁榮而言不可或缺。”他強調了加上美國的日美韓三國合作重要性，並稱“有必要基於邦交正常化以來構築的友好合作關係，發展雙邊關係”。

日韓兩國在2017年5月文在寅政府上台後就原勞工等問題對立。因韓國警察廳長官登上島根縣竹島（韓國稱獨島）和日本政府推薦“佐渡島的金山”（新潟）申報世界文化遺產等進一步嚴峻。會談後，有記者提問兩人是否就原慰安婦和原勞工等問題展開了討論，但岸田並未透露相關消息。

據路透社今天報道稱，日本首相岸田文雄和韓國當選總統尹錫悅表示，他們周五同意在應對朝鮮不斷變化的軍事威脅方面加強與美國的三方聯繫。岸田文雄表示，在處理朝鮮問題時，幾乎所有的外交選擇都是開放的，包括可能的制裁，日本將與美國和韓國就任何應對保持密切聯繫。

尹錫悅的一位發言人說，他表示希望在處理朝鮮問題時能有美國的參與，加強三邊合作。

尹錫悅周三在總統大選中勝選。

岸田文雄表示，在當前國際形勢下，良好的雙邊關係至關重要且需要推進。

路透社稱，尹錫悅告訴岸田文雄，以“合理互利方式”解決雙邊未決問題非常重要，並補充說雙方有許多合作領域，包括區域安全和經濟。