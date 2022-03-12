日美舉行安全保障高級事務級磋商 英美就印太事務進行高級別磋商

印太/亞洲/政治

日美兩國政府高級外交和防衛官員3月11日在東京舉行了“日美安全保障高級事務級磋商”。雙方就印太地區的安全環境、國際社會的各種問題，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略，以及兩國具體的安全和防務合作交換了意見，並討論了 推進“自由開放的印度-太平洋”。3月7日至8日，英國和美國同樣就印太地區舉行了高級別磋商，並發表了聯合聲明以介紹此次會談的成果。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社報導，出席磋商的有日本外務省的北美局長市川惠一、防衛省的防衛政策局長增田和夫，以及美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）、國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）。

據日本外務省會後發表的聲明介紹：“在這次磋商中，基於今年1月日美安全磋商委員會（日美‘2+2’）討論的基礎上，雙方就印太地區的安全環境、國際社會的各種問題，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略，以及兩國具體的安全和防務合作交換了意見，並討論了‘自由和開放的印度-太平洋’。 他們同意繼續緊密合作，促進和提高美日聯盟的威懾和應對能力，並進一步加強日益強大的美日聯盟。”

日方聲明稱：“雙方還對整整11年前發生的東日本大地震中失去的許多生命表示哀悼，並重申了日本和美國之間強有力的團結，這也在‘友好行動’（日語：トモダチ作戦）中得到了體現。”美國駐日本大使館通過推特表示：“（通過磋商）我們重申了我們對印太地區和應對21世紀最嚴峻挑戰的承諾。”

此外，英國外交部周五發表了，“英國和美國政府官員就印太問題進行磋商後發表的聯合聲明。”聲明介紹稱：“3月7日至8日，英國和美國舉行了關於印度-太平洋的高級別磋商。美國代表團由（國家安全委員會）印太協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）率領，成員包括來自國務院、國防部和國家安全委員會的代表。英國代表團由副國家安全顧問大衛·誇里（David Quarrey）率領，包括來自女王陛下政府各部門的代表。”

聲明稱：“兩國政府的官員決心擴大和深化他們在該地區的協調和合作。他們歡迎大西洋和太平洋兩岸的盟友和夥伴之間不斷加強協調。特別是，他們注意到印度-太平洋國家，包括日本、澳大利亞、韓國、新西蘭和新加坡作出了前所未有的承諾，支持烏克蘭並對俄羅斯的野蠻和無端攻擊施加代價。他們還指出，這些步驟是在美國、英國和歐洲夥伴正在加強與印太地區的接觸，並準備迎接與中國制度性競爭的挑戰之時採取的。”

聲明稱：“美國和英國官員承諾協調實施美國的‘印太戰略’和英國的‘印太傾斜’，正如其綜合審查中所規定的那樣。他們注意到在澳英美三邊安全協議（AUKUS）方面取得的進展，並重申他們在最高級別的承諾，即確保提供常規武器的核動力潛艇和其他先進能力，以促進該地區的安全和穩定。他們同意在印太地區進行積極的經濟接觸，包括通過支持作為清潔綠色倡議和建設更美好世界議程一部分的公正的綠色過渡；在關鍵和新興技術方面進行合作；確保經濟安全；並反對經濟脅迫。他們重申了維護台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性。”

聲明稱：“他們還討論了香港問題。在未來幾個月，美國和英國將共同努力，投資於與太平洋島嶼的夥伴關係；支持東盟的中心地位，推進與東盟及其成員國的具體合作；並加強與印度的聯繫。為了加強他們的承諾並長期保持這種承諾，美國和英國同意啟動一個關於印度-太平洋的持續對話。該對話在美國政府將由國家安全委員會和國務院領導，在英國政府將由國家安全秘書處和外交、聯邦及發展事務部（外交部）領導。”