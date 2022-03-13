岸田文雄向自民黨大會講話：譴責俄羅斯暴行，推動修憲

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自東京方面消息，日本首相岸田文雄3月13日在東京都一家酒店舉行的第89屆自民黨代表大會上發表講話，呼籲“團結起來，堅持不懈打贏夏季參議院選舉這場戰役”。就俄羅斯入侵，他在講話中指出：“俄羅斯的這種暴行是對包括亞洲和歐洲在內的世界秩序與和平的挑戰，我們必須把這一暴行當作對我們自己的暴行並加以應對。”岸田文雄還在講話中就內政問題提到，“我們黨所指出的四項（憲法）改革都是現在必須解決的任務。讓我們每一個人都與人民進行堅定的對話，實現黨的憲法改革政策。”

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岸田文雄當天在自民黨代表大會上發表了逾18分鐘的講話。就俄羅斯入侵烏克蘭的國際局勢，他在講話中表示：“此時此刻，烏克蘭的無辜平民和有前途的兒童正在因俄羅斯的侵略而失去他們寶貴的生命。我們再次強烈譴責俄羅斯以武力單方面改變現狀的方式侵犯主權和領土完整的行為。”他補充說：“我國將與國際社會一道，對俄羅斯實施強有力的制裁，以表明這種暴力是要付出高昂代價的。我們還將為烏克蘭提供進一步的支持。讓我們一起為國際秩序的穩定而努力，不僅是在歐洲，而且在亞洲。”

岸田文雄說：“俄羅斯最近的暴行不僅是對歐洲的挑戰，也是對包括亞洲在內的世界秩序與和平的挑戰，我們必須把這一暴行當作對我們自己的暴行並加以應對。”他談到：“我想說三點。 首先是審查和加強我們自己的防禦系統。我們將綜合審查包括國家安全戰略在內的三個（戰略）文件，並加強我們的國防能力。”

岸田文雄補充說：“第二，我們將進一步加強美日聯盟。俄羅斯（危機）最近的爆發使我們再次意識到該聯盟的重要性。幸運的是，日本擁有世界上最好的聯盟之一，美日聯盟。 我們將進一步加強日美聯盟，作為我們國家、亞洲和國際社會和平與穩定的基石。第三，我們將重建國際秩序。俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，對國際社會的和平與穩定負有重大責任，其暴行表明需要一個新的國際秩序框架。多年來，我國一直在呼籲聯合國改革和安理會改革，在岸田政府的領導下，我們將盡最大努力實現這一目標。”

岸田文雄提出：“我們將在任何可能發生的情況下保護我們公民的生命，包括國際社會的這些變化。政治穩定對於促進這種外交安全是必不可少的。 與我們的朋友——新公明黨一起，我們在過去20年裡領導了日本的政治穩定。讓我們在自民黨和公明黨的合作下贏得即將到來的上議院選舉，繼續在政治穩定中發揮作用。”

在接受了由他領導的日本政府將如何應對新冠疫情危機後，岸田文雄說：“除此之外，我們將描繪日本經濟的復蘇。首先，我們將加強對當前油價、原材料價格和食品價格飆升的應對措施。由於俄羅斯（危機）的爆發，原油的價格已經飆升。我們將採取嚴厲的緩解措施，首先將汽油價格暫時維持在（1升）172日元。 在對俄羅斯採取果斷的制裁行動的同時，我們必須保護我們的國家利益，確保安全的能源供應。”

岸田文雄說：“我本人將積極發展資源外交，並向與我們建立了歷史關係的中東產油國聯繫。此外，我們將在各方面實現多樣化，包括能源類型和來源，以實現一個能夠抵禦危機的能源結構。我們還將為食品價格上漲準備價格控制措施，並為遭受價格上漲的中小企業提供支持，以幫助它們將更高的價格轉嫁出去並提高其生產力。在採取一切可能的措施應對當前的經濟形勢後，我們將盡最大努力振興和發展日本經濟。”

同樣就其主張的內政政策，岸田文雄在演講中提出：“還有憲法改革，這將決定國家的形態。我們黨所指出的四個項目（憲法改革）都是現在必須解決的任務。讓我們每一個人都與人民進行堅定的對話，實現黨的憲法改革政策。”他說：“這些烏克蘭、新冠疫情、新資本主義和憲法改革。我們正面臨著重大的歷史變革。爭取實力的戰鬥就是即將舉行的上議院選舉。”他強調，“參議院選舉有時會引發重大的政治變化。讓我們團結起來，贏得這場戰鬥，不要放鬆。為此，我將表明自民黨是改革黨。”

據共同社報導，岸田文雄在講話中所提到的有意推動自民黨提出的四項修憲內容獲得通過，其中包括在憲法第九條中明確寫入有關自衛隊的內容。關於四項修憲內容，岸田文雄表示：“這是現在必須解決的課題。讓我們堅定地與國民開展對話，實現黨的修憲大業。”

1947年二戰後，日本制定並施行新的《日本國憲法》，又稱《和平憲法》。該憲法核心的第九條明文規定，日本將放棄戰爭權利，不準擁有海陸空三軍。2012年，時任首相安倍晉三在第二次執政前夕又提出了“修憲”，不過一直到2020年他辭去首相一職，也沒有完成這一目標。2020年9月，安倍的繼任者菅義偉在當選自民黨總裁後也表示有意修憲。