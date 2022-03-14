韓國指朝鮮將試射洲際導彈 美國制裁暗助的俄企

朝鮮/洲際彈道導彈

朝鮮半島的緊張局勢一直在上升，因為越來越多的跡象表明，朝鮮可能很快就會落實其重啟此類試驗的威脅，打破2017年以來的自行暫停試驗。韓國政府認為朝鮮(北韓)可能最快在本周試射一枚洲際彈道導彈(ICBM)。稍早，在美國和韓國官員稱平壤在最近的兩次試射中使用了其最大的洲際彈道導彈(ICBM)系統後，美國周五實施了新的與朝鮮相關的制裁，目標指向俄羅斯個人和公司。

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據路透社引述韓國媒體援引身份不明的消息來源報道稱，韓國政府認為朝鮮可能最快在本周試射一枚洲際彈道導彈(ICBM)。

據朝鮮日報消息，即將卸任的總統文在寅的辦公室已經告訴當選總統尹錫悅，朝鮮即將進行試射，如果周一就進行試射，也不令人驚訝。

此外，據韓聯社報道稱，韓國和美國都發現了即將進行試驗的跡象。目前人們擔心朝鮮可能很快會全面重啟遠程ICBM和核武器試射，這將是2017年以來首次。

路透社稍早報道稱，美國在朝鮮試射導彈後對朝實施新制裁，鎖定俄羅斯個人和公司。

在美國和韓國官員稱平壤在最近的兩次試射中使用了其最大的洲際彈道導彈(ICBM)系統後，美國周五實施了新的與朝鮮相關的制裁，目標指向俄羅斯個人和公司。美國財政部宣布的制裁措施針對與朝鮮導彈項目採購活動有關的兩名俄羅斯公民和三家俄羅斯公司。

據路透社，美國財政部列出的被制裁的俄羅斯人姓名為Aleksandr Andreyevich Gayevoy和Aleksandr Aleksandrovich Chasovnikov，俄羅斯公司名稱為Apollon OOO、Zeel–M Co., Ltd和RK Briz OOO。