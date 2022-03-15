土庫曼大選揭曉：兒子謝爾達爾當選接替父親古爾班古力成為總統

土庫曼/選舉

根據今天周二宣布的投票結果，土庫曼斯坦獨裁和古怪的總統的兒子謝爾達爾-別爾德穆哈梅多夫贏得了總統選舉，接替他父親成為這個中亞前蘇聯共和國的領導人。

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據法新社今天報道稱，根據這個被認為是世界上最封閉的國家之一的選舉委員會的數據，這位40歲的人在3月12日的投票中以73%的選票戰勝了其他八名候選人。

法新社說，在這個沙漠和油氣豐富的國家，他的勝選是毫無疑問的，他的父親庫爾班古力-別爾德穆哈梅多夫掌握着所有的權力，通過連續的晉陞早已組織起他的兒子的崛起。

即將離任的總統在這個擁有600萬居民的國家建立了個人威信與崇拜，他在2006年接替了薩帕爾穆拉特-尼亞佐夫，後者生前同樣是一位獨裁的領導人。

64歲的古爾班古力-別爾德穆哈梅多夫在2月份宣布，由於他的年齡，他做出了一個 "艱難的決定"，並希望把國家交給 "年輕的領導人"。幾天後，他的兒子不出所料地成為他的指定的繼承人。

謝爾達在當選總統之前，已經是負責經濟的副總理，並取代他父親擔任國家動物阿哈爾-特克馬協會負責人的象徵性職務。而自2021年4月起，他就擁有alabais的 "榮譽飼養員 "身份，alabais是土庫曼斯坦的一個受人尊敬的狗種。