韓國宣布對烏援助20餘類非武器物資 日本禁止對俄出口約300種產品技術

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自首爾方面消息，韓國國防部3月15日宣布，向烏克蘭提供的援助物資清單已敲定，正在同烏方就運輸方案等進行協商。韓國將向烏克蘭提供的此批援助物資包括頭盔、帳篷、軍糧等非武器軍需品以及個人應急包、藥品等20多種，總價值10億韓元（約515萬元人民幣）。日本政府當天亦宣布，作為對俄羅斯的經濟制裁，18日起原則上禁止出口半導體、通信設備等約300種產品及技術。

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據韓聯社報導，韓國國防部發言人夫勝粲在周二的例行記者會上表示，政府將向烏克蘭提供的援助物資清單已敲定，正在同烏方就運輸方案等進行協商。據了解，韓國此次的對烏援助物資包括防彈頭盔、帳篷、毛毯、軍糧等非武器軍需品以及個人應急包、藥品等20多種，總價值10億韓元（約515萬元人民幣）。發送時間尚未敲定，韓方在與烏方協商後及時發送。

報導提及，烏克蘭政府此前曾通過外交渠道正式請求韓方為其提供包括武器在內的軍事和人道主義援助。但韓國政府表明了難以提供殺傷性武器的立場。此外，就國際社會對俄羅斯制裁或影響到韓軍進口俄羅斯武器零部件的說法，夫勝粲表示，目前來看，通過現有零部件足以運行韓軍的俄產武器體系。他稱，考慮到日後進口可能受影響，韓國國防部正在制定相關對策。

此前，日本也罕見地向烏克蘭提供了自衛隊擁有的裝備物資，包括防彈背心、帳篷、防寒服、應急食品、照相機、衛生用品、應急食品、發電機等。據共同社周二報導，日本政府當天宣布，18日起原則上禁止出口半導體、通信設備等約300種產品及技術。據悉，其中包括原本向俄羅斯出口的普通民生用品，意在停止提供可成為俄軍事力量的物資，對其造成打擊。

東京方面針對白俄羅斯也將採取相同應對，加強貿易管制的日美歐七國集團（G7）協調，力圖進一步給普京政府施壓。據共同社報導，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，日本政府已把高性能半導體等逾200多種的出口審查進行從嚴規定，但此次將擴大對象，採取進一步措施。

日方將全面禁止向俄羅斯軍事相關團體出口，並且也禁止向其他企業出口，防止經濟制裁漏洞。據日本經濟產業省透露，除半導體相關外，也可能禁止出口電腦、智能手機、船舶、柴油發動機等產品，並且禁止提供技術和程序。此外，向石油生產國俄羅斯提供煉油設備和技術也將叫停。據稱，若是以人道主義援助為目的等情況，也可允許出口。

被日本政府全面禁止交易的是俄羅斯國防部、聯邦保安局、航空器製造企業米格公司等約50家團體。白俄羅斯的國防部也將成為禁止對象。報導指，2021年日本對俄出口額約為8600億日元（約合人民幣464億元），多為汽車相關的交易。作為貿易夥伴的規模較小，但日本經濟產業省稱，將關注對企業和供應鏈等影響，也受理來自企業的諮詢。

迄今為止，日本實施的對俄制裁和限制也在金融領域制裁上步調一致，包括凍結普京等俄官員的資產、限制與俄央行交易等。對於取消對俄貿易優待措施“最惠國待遇”的七國集團方針，日方也在探討應對措施。

據最新消息顯示，韓國兩大航空公司的航線不再經由俄羅斯領空。大韓航空和韓亞航空在停飛俄羅斯航線的同時，將不再讓飛往歐美的航線經由俄羅斯領空。日本政府則向媒體表示，為接納烏克蘭難民來日，15日全面展開各種支援措施的協調工作。

日本內閣官房長官松野博一周二在記者會上列舉了確保逗留地、生活用品發放、就業和就學問題，並稱“正在緊急討論支援的方式等政府整體的應對措施”。