日本首相岸田文雄支持烏克蘭總統在日本國會在線講演

日本/烏克蘭

岸田文雄首相17日上午在眾議院預算委員會表示，烏克蘭政府已向日方詢問是否能讓烏克蘭總統澤連斯基在日本國會發表在線講演，對此日本政府的立場是：雖然有技術方面的問題，但是希望在國會進行討論，並給予積極的回應。

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岸田指出：“澤連斯基正在尋求世界各地的合作，國際社會必須認真對待他的想法，採取強有力的措施，”

烏克蘭總統澤連斯基16日在美國國會發表視頻講演，表示“繼續為保護世界和歐洲的價值觀而戰”，明確表態抵抗俄軍軍事入侵的立場，之後，他呼籲美國在烏克蘭上空設立禁飛區。提供戰鬥機，並加強對俄羅斯的制裁。

同時16日有消息稱，遭到俄羅斯進攻的烏克蘭已向日本政府提出，希望總統澤連斯基在日本國會在線演講，在日本國會的歷史中，在線演講是史無前例的，日本國會正在探討這種可能性。

由於日本憲法第56條規定，“沒有三分之一或三分之一以上的國會議員出席，不得啟動議事程序並進行表決”，因此在線議會迄今尚未實現，即使在新冠疫情十分嚴重的時期也無法實現，但是在3月3日，眾議院憲法審查委員會以贊成佔多數決定支持一份報告，這份報告表明：各黨的意見多數認為，即使在不修改憲法的情況下，也可以在非常時期召開在線議會。在此基礎上，眾議院運營委員會有望開始設計在線國會的制度，但還有很多問題需要解決。

在這種情況下，日本最大的執政黨自民黨和最大的在野黨立憲民主黨的國會對策委員長會面，一致認為澤連斯基總統在國會的在線講演應該實現。自民黨國會對策委員會負責人正在考慮是否可以讓國會議員在國會會議大廳用視頻收聽在線演講。（法廣特約記者楚良一發自東京）戒監視。”