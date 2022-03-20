岸田文雄到訪柬埔寨，與洪森共同呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍

日本/柬埔寨/烏克蘭

日本首相岸田文雄3月20日到訪柬埔寨首都金邊與洪森首相舉行了會談。會後，兩國政府首腦發表的聯合聲明雖然沒有直接點名俄羅斯，但呼籲“立即停止使用武力並從烏克蘭領土撤軍”，並譴責侵略是“對《聯合國憲章》的嚴重違反”。

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據日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄周日在金邊會見了柬埔寨首相洪森。他們同意不接受在世界任何地方以武力改變現狀的任何企圖。兩位領導人確認兩國在國際會議和其他場合的密切合作，包括柬埔寨今年主持的東盟會議。

報導稱，他們還同意就中國在南中國海的海上活動和朝鮮問題進行合作。岸田文雄對柬埔寨為打破緬甸局勢的僵局所做的積極努力表示尊重。岸田說，日本計畫舉行一次特別峰會，並邀請包括洪森在內的東盟領導人。 他指出，明年兩國將紀念建交70周年。

在他們的聯合新聞發布會上，岸田文雄表示，對金邊的訪問使他想起了和平的珍貴。岸田說，他非常尊重柬埔寨人民不屈不撓的精神，他們在一場破壞性的內戰後重建了自己的國家。

岸田文雄談到，這種精神已經在柬埔寨紮根，是其他國家的榜樣。然而，他說在世界其他地方，人們的和平生活現在正受到赤裸裸的權力的威脅。

洪森說，對於烏克蘭危機，他呼籲立即停止使用武力，通過外交途徑進行和平對話。他說，柬埔寨對日本的經濟支持和基礎設施建設表示感謝和讚賞。洪森還說，柬埔寨打算繼續與日本在安全和其他領域進行合作。

報導指，岸田文雄後來告訴記者，在定於周四舉行的七國集團（G7）首腦會議上報告與其他亞洲國家的交流是很重要的。他指出，日本是唯一參加該峰會的亞洲國家，他承諾將促進國際社會的團結。

據共同社報導，在金邊會晤後發表的一份聯合聲明中，兩國領導人還呼籲受政變影響的緬甸立即停止暴力，並要求軍政府釋放被推翻的民選領袖昂山素季和其他被拘留者，恢復緬甸的民主政治制度。

根據聲明，岸田文雄和洪森“認識到這一侵略行為危及國際秩序的基礎，而國際秩序不接受任何以武力單方面改變國際公認邊界的行為”，儘管聲明中沒有單獨指出俄羅斯。

岸田文雄在與洪森的聯合新聞發布會上說：“我們確認要密切合作以維護國際秩序的基礎。”洪森在聲明中說：“不能以戰止戰，應該尋求和平解決。”

本月初，今年擔任東盟輪值主席國的柬埔寨投票支持由美國主導的聯合國大會決議，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，與日本一起成為該決議的近100個共同提案國之一。該決議在總共141個成員國的支持下獲得通過。

其他七個東盟國家，包括印度尼西亞、泰國和新加坡，也對該決議投了贊成票，而自蘇聯時期就與俄羅斯保持友好關係的越南，與老撾一起在安理會投票中棄權。

報導指，聲明還提及，日本和柬埔寨重申，兩國致力於在印太地區“以同樣的精神”維護和平、穩定和安全。

岸田和洪森表示要為實現一個自由和開放的印度-太平洋而共同努力，他們都認為 “敦促有關國家避免採取會加劇緊張局勢或使南中國海局勢複雜化的單邊行動非常重要”。

岸田文雄正在進行直至周一對亞洲為期三天的訪問。周六，岸田和印度總理納莫迪表達了“對烏克蘭持續衝突和人道主義危機的嚴重關切”，並敦促 “立即停止暴力”。