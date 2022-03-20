美印太司令部司令：中國將南海至少三個人工島完全軍事化

美國/中國/南海

據美聯社報導，美國印太司令部司令約翰·阿奎利諾（John C. Aquilino）3月20日受訪時表示，中國已將其在存在主權爭議的南中國海建造的數個島嶼中的至少三個完全軍事化，用反艦和防空導彈系統、激光和干擾設備以及戰鬥機武裝起來。他指出，這一日益咄咄逼人的舉動威脅着在附近活動的所有國家。

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報導指，阿奎利諾在採訪中表示，這些懷有敵意的行動與中國國家主席習近平過去保證“在南沙群島推進的修建工程不是以他國為目標、或給他國造成影響的活動，中國沒有追求軍事化的意圖”形成鮮明對比。他說，這些努力是中國展示其軍事力量的一部分。

阿奎利諾在接受美聯社採訪時說：“我認為在過去20年裡，我們目睹了中華人民共和國進行了自二戰以來最大（規模）的擴軍。”阿奎利諾補充稱：“他們已經發展了他們的所有軍事力量，這種武器化的積累對該地區來說是不穩定的。”

報導指，中國官員沒有對阿奎利諾的發言立即發表評論。北京堅持認為其軍事行動是純防禦性的，是為了保護其所稱的主權權利。但經過多年的軍費開支增加，中國現在擁有僅次於美國的世界第二大國防預算，並且正在迅速實現部隊現代化，解放軍的先進武器系統包括殲-20隱形戰鬥機、高超音速導彈和兩艘航空母艦，第三艘正在建造中。

報導提及，阿奎利諾是在一架美國海軍偵察機上接受了美聯社的採訪，該偵察機在中國控制的南中國海南沙群島的前哨附近飛行，南中國海是世界上主權爭議最激烈的地區之一。在巡邏期間，美國海軍的P-8A“海神”號巡邏機多次受到中國方面的警告，說它“非法進入了中國領土，並命令飛機駛離”。

其中一條嚴厲的無線電信息說：“中國對南沙群島以及周邊海域擁有主權。立即遠離以避免誤判。”但是，美國海軍巡邏機無視多重警告，在美聯社兩名記者應邀上機的短暫而緊張的時刻，繼續進行偵察工作。一名美國飛行員通過無線電向中方回話：“我是一架具有主權豁免權的美國海軍飛機，在任何沿海國家的國家領空之外進行合法的軍事活動”。他說：“行使這些權利得到了國際法的保障，我在行動時充分考慮到了所有國家的權利和義務。”

率領這架P-8A“海神”號巡邏機機組人員的美海軍軍官馬丁內斯（Joel Martinez）說，曾經發生過一次中國飛機在爭議地區以危險的機動方式飛近美國飛機的事件。他稱，美國飛行人員冷靜地提醒中方遵守航空安全規定。

報導指，當這架P-8A巡邏機在中國佔有的珊瑚礁附近低至15000英尺（4500米）時，一些珊瑚礁在屏幕顯示器上看起來就像小城市，有多層建築、倉庫、機庫、海港、跑道和據阿奎利諾說是雷達的白色圓形結構。在 永暑礁附近，可以看到有40多艘不知名的船隻明顯停泊在那裡。

阿奎利諾透露稱，中國在美濟礁、渚碧礁和永暑礁上建造導彈庫、飛機庫、雷達系統和其他軍事設施似乎已經完成，但北京方面是否會在其他地區繼續建造軍事基礎設施還有待觀察。

阿奎利諾說：“這些島嶼的功能是將中華人民共和國的進攻能力擴大到其大陸海岸之外。他們可以駕駛戰鬥機、轟炸機加上所有這些導彈系統的進攻能力。”他指出，任何飛越有爭議水道的軍用和民用飛機都可以輕易進入中方控制島嶼的導彈系統的射程之內。

阿奎利諾說：“所以這就是存在的威脅，這就是為什麼對這些島嶼的軍事化如此關注。它們威脅到在附近活動的所有國家以及所有國際海域和空域。”

中國經常反對美軍在該地區的任何行動。其他南海主權聲索方包括菲律賓、越南、馬來西亞、台灣和文萊，對該海域的全部或部分提出主權主張，每年有大約5萬億美元的貨物通過南中國海海域運輸。

阿奎利諾在採訪中強調，華盛頓在有爭議地區的主要目標是通過威懾“防止戰爭”，並促進和平與穩定，包括讓美國盟友和夥伴參與具有這一目標的項目。

阿奎利諾說：“如果威懾失敗，我的第二個任務是做好戰鬥和勝利的準備。”他領導着美國最大的作戰司令部——印太司令部，有38萬名軍事和文職人員，覆蓋36個國家和地區。