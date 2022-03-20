韓候任總統宣布將總統府遷至國防部大樓，青瓦台將對外開放

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自首爾方面消息，韓國候任總統尹錫悅3月20日宣布將總統辦公室遷出青瓦台，搬至位於首爾市龍山區的國防部大樓。尹錫悅表示，5月10日上任首日將入駐新辦公室，並對外開放現總統府青瓦台。

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據韓聯社報導，尹錫悅在周日舉行總統職務交接委員會掛牌成立後的首次記者會，親自公布包括上述內容在內的《青瓦台總統辦公室搬遷方案》。

尹錫悅指出，考慮到給民眾帶來的不便及向民眾開放青瓦台的承諾等，應迅速做出搬遷決定並予以推進。他計畫在5月10日就職儀式結束後馬上前往新辦公室開展工作，並對外開放青瓦台，包括本館、迎賓館、綠地園和常春齋。

就未能兌現“光化門時代”承諾的理由，尹錫悅表示，即便是部署最低限度的外部警衛，也會給光化門附近市民造成不便，還不可避免地使用青瓦台內部部分設施，因此很難兌現完全開放青瓦台的承諾。而韓國國防部大樓和聯合參謀本部已經配備了必要的安保設施，能將給公眾帶來的不便降到最低。

報導指，就輿論對於搬遷總統府“操之過急”的擔憂，尹錫悅回應道，一旦入駐青瓦台，就很難擺脫其“帝王權力”的象徵。他指出，做出這個決定的過程並不容易，但這都是為了國家的明天。他強調，這決不是單純空間位移，懇請公眾理解其為更好地做好工作的決心和兌現承諾的堅定意志。

就韓國聯合參謀本部等國防部門搬遷或導致出現“安保空白”的擔憂，尹錫悅解釋稱，將在最短時間內完成“搬家”，不影響國家安保工作。他計畫儘快在首爾市龍山區總統辦公室周圍修建面積達數十萬坪的公園，在任期間加強與民溝通。

就總統官邸選址一事，尹錫悅說，將使用漢南洞公館作為總統官邸。對於從官邸到辦公室的出行或造成市民不便的問題，尹錫悅認為，限行只需3～5分鐘，應該不會影響市民出行。

報導提及，據估測，搬遷費用將耗資495億韓元（約合人民幣2.65億元）。其中韓國聯合參謀本部搬遷費用118億韓元、國防部辦公樓改造252億韓元、警衛處搬遷費用99.97億韓元、漢南洞公館改造25億韓元等。尹錫悅提出，搬遷費用也是交接工作之一，將向現政府請求協助。

據了解，改革青瓦台是尹錫悅的一項競選承諾。為此，尹錫悅及其團隊在勝選後就展開了總統府選址工作，候選地點除國防部大樓外，還包括了外交部所在的首爾光化門中央政府辦公大樓副樓等。不過考慮到安保問題及減少對公眾的不便，最終還是選擇國防部大樓作為總統府的新址。