攻烏遭制裁 俄退出對日二戰和平條約談判

俄拒絕和日本就和平條約談判

俄羅斯外交部21日表示，由於日本對俄國出兵烏克蘭採取制裁行動，俄方退出與日本簽訂二次大戰和平條約的談判，並凍結雙方與千島群島爭議性領土相關的聯合經濟計畫。

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俄、日兩國因日方稱為北方四島的千島群島4個島嶼主權爭議懸而未決，至今仍未正式終止二戰交戰狀態。

俄國外交部發表聲明說，“在目前情況下，俄羅斯並不打算繼續與日本談判和平條約”，原因在日本的“公然不友善立場以及傷害我國利益的企圖”。

日本上周宣布，計畫取消俄國最惠國貿易待遇、對俄國精英人士資產擴大凍結範圍，並禁止俄國某些產品進口。

俄國總統普京去年曾說，日、俄兩國希望建立友好關係；並說，雙方至今未能達成和平協議是件荒謬的事。

如今俄方還將退出與日本聯手推動千島群島商務的談判，並取消日本公民的免簽入境待遇。