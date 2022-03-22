日本新型護衛艦“熊野”號服役 戰力全面引注意

日本/“熊野”今服役

日本海上自衛隊新型護衛艦FFM“熊野”號22日服役。由於船體更為緊湊，所需的人員配置少於以往護衛艦。此外“熊野”號具備排除水雷的能力，除在日本周邊警戒監視外，還可應對對空和水上作戰等多種任務。這是FFM首次服役，部署地為神奈川縣橫須賀基地。

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據共同社今天報道說，日本海自新型護衛艦“熊野”號今天服役。海上自衛隊當天從建造方“三菱重工海事系統”（岡山縣玉野市）接受“熊野”號的交付，舉行了標誌進入自衛隊編製的自衛艦旗授予儀式。防衛副大臣鬼木誠在儀式上對最尖端艦船的活動表達了期待，同時提及俄羅斯進攻烏克蘭強調“這是動搖國際秩序根基的行為，從日本安保的觀點來看無法坐視不理”。

據防衛省介紹，“熊野”號全長133米、標準排水量3900噸，船員約90人。為使其難以被雷達捕捉，外觀上減少了凹凸。與計畫年內服役的FFM“最上”號建造費合計約為1055億日元（約合人民幣56億元）。與海自擁有的護衛艦村雨級和高波級相比，“熊野”號船體略小，船員數僅為一半左右。“熊野”的命名源自於流經奈良、和歌山及三重各縣的熊野川。

據中央社相關報道稱，日本新艦熊野號服役，噸位屬巡防艦戰力卻全面。日本海上自衛隊最新銳的最上級護衛艦“熊野號”今天服役，是第一艘服役的多功能護衛艦（FFM），也是海上自衛隊繼1972年3月以來，再度正式部署被歸類在巡防艦等級的艦艇。

據日本產經新聞說，熊野號除艦體小型化、乘組員較其他護衛艦少，還具備掃雷能力，可肩負警戒監視、對空作戰及水面作戰等各項任務。

熊野號是海上自衛隊第一艘服役的多功能護衛艦，將部署在神奈川縣橫須賀基地。

報道引述日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，最上級護衛艦是因應持續強化軍事能力的中國發展海洋，以長度約1200公里的日本西南群島為中心，肩負日本海上防衛部分任務的新世代多功艦種。高橋指出，海上自衛隊未來預計將再建造22艘最上級護衛艦，熊野號的正式服役，則是海上自衛隊時隔半世紀再度部署被歸類在巡防艦的艦艇。

熊野號將部署在負責掃雷及水陸兩棲作戰的橫須賀基地“掃海隊群”（Mine Warfare Force）。

中央社說，最上級護衛艦英文歸類為FFM（Frigate Multi-purpose/Mine），FF代表巡防艦種，M代表多功能及水雷。

日本海上自衛隊上次正式部署類似級別的艦艇，是向美國借來的楠型護衛艦，前身為美國海軍塔科馬級巡防艦。日本最後一艘楠型護衛艦1972年3月除役，距離熊野號今天服役約50年。日本防衛省在2018年防衛大綱中明訂以達成54艘護衛艦及22艘潛艦的體製作為目標，依海上自衛隊官網所示，目前潛艦22艘已達標、護衛艦則有48艘。