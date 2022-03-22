日本首相強烈抗議俄羅斯單方面停止日俄締結和平條約談判

日本/俄羅斯

俄羅斯外交部於日本時間3月22日凌晨宣布，不再繼續與日本進行締結和平條約的談判，並表示將終止日本方面與北方四島的免簽證交流，22日，日本首相岸田文雄對此表示強烈抗議。

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俄方在聲明中宣布，這些反制措施，是日本政府“選擇了反俄政策”導致日俄關係惡化。

俄羅斯外交部在一份聲明中強烈抗議日本因入侵烏克蘭而對俄羅斯實施制裁，並表示不打算繼續締結和平條約談判。

此外，俄方決定終止日本與俄羅斯佔據的北方四島免簽證交流和自由訪問，並決定不再回應日俄雙方有關聯合經濟活動的討論，不接受延長日本作為在黑海周邊國家設立的黑海經濟合作組織的夥伴國資格的要求。

由於新型冠狀病毒感染的蔓延，目前免簽訪問和自由訪問已經停止，加上目前的日俄關係，重新恢復已經十分困難。

日本首相岸田文雄22日針對俄方此舉指出：“這種情況都是由於俄羅斯入侵烏克蘭造成的，而且這種入侵行為現在還在持續。”岸田首相還指出：“俄羅斯將其轉嫁到日俄關係上的反應是極不合理的，絕對不能接受，日方表示強烈抗議。”

俄羅斯入侵烏克蘭後，日本政府一直與西方保持一致，對俄羅斯實行制裁。關於今後的措施，岸田首相指出：“日本解決北方四島問題和締結和平條約的基本立場沒有改變”。

日本與俄羅斯的前身蘇聯於1956年簽署《日蘇聯合聲明》，二戰後開始重建雙邊關係， 《日蘇聯合聲明》規定，在和平條約締結後，將北方四島的齒舞列島和色丹島移交日本。 在 2018 年，在當時的安倍首相與普京總統的會晤中，雙方同意在宣言的基礎上加快有關和平條約談判。

俄羅斯單方面拒絕日俄和平條約談判，意味着關閉了戰後改善兩國關係的大門。