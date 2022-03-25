邊境衝突以來 中國外長王毅首度出訪印度

中國/印度

在對塔利班控制下的阿富汗首都喀布爾訪問後，中國國務委員兼外交部長王毅周五無預警抵達印度首都馬德里，這是自2020年6月中國和印度軍隊發生邊界衝突以來的首次訪問。法新社指印度和中國尋求改善關係，但印度強調唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國才有可能修補關係。

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路透社報導，王毅昨晚抵達新德里（New Delhi），中印雙方都未事先宣布這趟訪問。

在王毅和他的印度同行蘇傑生（S.Jaishankar）會面後，中國表示，中國在一份聲明中說希望兩國 "為區域和世界的和平與穩定共同努力"。 聲明還說："當中國和印度用一個聲音說話時，世界就會傾聽，"希望看到兩國 "加強溝通和協調，相互支持，為多邊主義發出積極信號。

王毅表示，中方歡迎印度發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用。中方不追求所謂“單極亞洲”，尊重印度在地區的傳統作用；願在南亞地區探索“中印+”合作，構建良性互動模式，實現更高水平、更大範圍的互利共贏。

但法新社報道稱，相比之下，賈伊桑卡的態度有所保留，他指出，高級軍事指揮官級別的會談自2020年以來已經舉行了15次會議，其進展 "比我們希望的要慢"，而且邊境緊張局勢繼續影響兩國的關係。

他補充說；"如果你問我，我們今天的關係是否正常，我說不正常，"

印度和中國在1962年開戰，並繼續為邊界問題爭鬥。然而，2020年的衝突是自1975年以來首次發生的致命衝突。兩國邊界衝突造成20名印度士兵和至少4名中國人死亡，並導致兩國關係急劇惡化，雙方都在喜馬拉雅山的邊界上加強了部隊。

蘇傑生在會後召開記者會稱，他與王毅的會談長達3小時，雙方對話“開敞且坦率”，聚焦於印度與中國的邊界緊張，特別是如何解除諸多衝突點的軍事對峙。

蘇傑生說，王毅表達了中國希望與印度恢復正常關係的意願，而他回應，現今印中關係的低潮是源起於2020年中國在邊境的行動，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國才有可能修補關係。他強調了修補關係的“3個相互”：相互尊重、相互保持敏感性以及相互利益。

2020年6月，雙方士兵在拉達克（Ladakh）的加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，印方有20名士兵喪生，中方則未公布完整死傷數字，兩國衝突後即在邊界地區部署重兵對峙，印度則大幅緊縮了與中國的官方與商業交流。

雖然兩國在過去一年多以來就邊界爭議召開了多次軍事及外交層級會議，但這些會議到後期陷入僵局。據印度媒體報導，這是因為印方希望各自退兵到“衝突前”的駐紮位置，但中方只願意維持“衝突後”的現狀。

蘇傑生表示，他與王毅還談到了包括阿富汗與烏克蘭局勢在內的重大國際議題，以及中國將在今年內主辦的金磚國家（BRICS）峰會，但沒有觸及“四方安全對話”（Quad）聯盟的話題。

他說：“有關烏克蘭，我們討論了各自的因應方式及觀點，但同意外交及對話應為優先選項。”

印度和中國也都沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為。

另據印度媒體News18引述消息人士報導，王毅也與印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）舉行了約1小時的會談。報導說，多瓦爾告訴王毅，恢復邊界平靜將有助於建立互信以及修補關係，而王毅也認同現今局勢不符合中國與印度的雙邊利益，承諾會儘快完成解除對峙。News18說，多瓦爾和王毅同意向前推進兩國的戰略夥伴關係，而多瓦爾也願意在邊界爭議化解後赴中國訪問。

王毅抵達新德里前，先造訪了阿富汗，這是他自塔利班（Taliban）去年8月控制阿富汗後首度訪問這個國家。印度之後，王毅將前往尼泊爾。